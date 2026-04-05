Карседо о 2:1 с «Локо»: «В 1-м тайме «Спартаку» не хватало мобильности, во 2-м были лучше соперника, создали 5-6 моментов. Выиграть 1-2 матча легко – эту серию необходимо продолжать»

Карседо после 2:1 с «Локомотивом»: победную серию необходимо продолжать.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Локомотивом » в матче 23-го тура Мир РПЛ (2:1).

– Довольны ли реализацией моментов в сегодняшнем матче?

– Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.

– С чем связана замена Ливая Гарсии?

– Замена Ливая связана с тем, что в первом тайме мы не показывали тот футбол, который хотели. Не хватало мобильности, о чем я сказал ребятам. Ливай играл хорошо, но нужна была замена.

– Как вам игра Денисова? Его признали лучшим игроком матча.

– Он способен играть на разных позициях, выполнять разные роли. С самого начала весенней части сезона стало понятно, что у него отличное взаимопонимание с Пабло Солари . Он заслужил звание лучшего игрока в сегодняшнем матче.

– За счет чего удалось за короткий период заставить команду биться за вас?

– Сегодня перед матчем я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца, – сказал Карседо .