  Карседо о 2:1 с «Локо»: «В 1-м тайме «Спартаку» не хватало мобильности, во 2-м были лучше соперника, создали 5-6 моментов. Выиграть 1-2 матча легко – эту серию необходимо продолжать»
Карседо о 2:1 с «Локо»: «В 1-м тайме «Спартаку» не хватало мобильности, во 2-м были лучше соперника, создали 5-6 моментов. Выиграть 1-2 матча легко – эту серию необходимо продолжать»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 23-го тура Мир РПЛ (2:1).

– Довольны ли реализацией моментов в сегодняшнем матче?

 – Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.

– С чем связана замена Ливая Гарсии?

– Замена Ливая связана с тем, что в первом тайме мы не показывали тот футбол, который хотели. Не хватало мобильности, о чем я сказал ребятам. Ливай играл хорошо, но нужна была замена.

– Как вам игра Денисова? Его признали лучшим игроком матча.

– Он способен играть на разных позициях, выполнять разные роли. С самого начала весенней части сезона стало понятно, что у него отличное взаимопонимание с Пабло Солари. Он заслужил звание лучшего игрока в сегодняшнем матче.

– За счет чего удалось за короткий период заставить команду биться за вас?

– Сегодня перед матчем я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца, – сказал Карседо.

Спартак во втором тайме возил Локо. Счет должен был быть красным.
Ответ alexsem69
Да, согласен. Просто судья поплыл после ситуации с пенальти и начал косячить. Могло быть гораздо печальнее для Локо
Денисову бы после тренировок остаться и поотрабатывать мяч принимать без отскока, потом с 5 метров по пустым воротам побить, глядишь и футболистом станет)
Ответ onegin2007
Скажи ему ещё в сборную не ездить)
Ответ onegin2007
Денисову может наоборот надо уже в ворота ставать, два сейва за пять матчей весны есть. 😁
Денисов раскрылся чуть по новому, его лошадиная работа способность сейчас грамотно используется в атаке, да и с его фланга стало поспокойнее и в защите… прибавь он в завершении, цены б ему не было… но он еще молод, так что удачи Даниилу, он молодец
Ответ Amsterdam86
Да, Карседо увидел в нем, что он может отпахать всю бровку, очень выносливый
Ответ Amsterdam86
надеюсь подольше у вас задержится)
С победой главного клуба России!
денисов уже легенда,столько негатива не к одному игроку рфпл за всю историю не слышал,а парень играет при всех тренерах спартака и еще и лучшим игроком матча признается
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Как это не слышал. А Коля Рассказов, А Пашка Маслов, а Илюша Кутепов, а Женя Макеев, а Даня Хлусевич. Кстати где они все. Правильно в очке
Интересно, как там дебил Губерниев?
Да норм вы сыграли! Главное что-бы после этой игры Максименко в дурку не попал! А хотя может это было бы и к лучшему))))
Вышел Угальде и пошло. В атаке острота. 2 гола. Большая ошибка была покупать Ливая, который по логике не может быть игроком скамейки, с такой трансферной стоимостью, создавая конкуренцию игроку, который забил 17 за сезон. 18,7 млн евро, можно было инвестировать в Кевина Ломонако , + форвард 5-6 млн - 8-9 млн, в возрасте 18-23 лет. В итоге наладившееся игра в атаке сохранена, есть второй форвард с потенциалом раскрытия. + есть защитник за 12 млн. А имеем то что Ливай за 1 год потерял 10 млн трансферной стоимости сидя на скамейке. У вас нет инвестиционных аналитиков? Напрашивалось усиление на позиции ЦЗ. Игрок за 10-12 млн, а не за 4-5млн. В итоге команда стагнирует, на 5-6 месте. В обороне проблемы. Многие игроки из-за дисбаланса и недоработок теряют млн в трансферной стоимости. Непонятный момент. Нужно решать. Аргентинцы приносят много очков и являются одними из лидеров команды. На мой взгляд, оптимальным усилением, была бы покупка Кевина Ломонако. И большая вероятность того, что он мог бы перейти в команду, в которой много аргентинских игроков. И это нужно делать перед началом следующего сезона. Жду что это произойдёт. И смотреть в оба, чтобы Жедсон не ушел из команды. Вперед Спартак! 🔴 🤍
Ответ Палантириньо
ЦЗ добротные и всё хорошо в защите!
Нет второго опорного или оттянутого полузащитника.Умяров не тянет-он не может в быстрой игре отдать пас и принять решение, у него нет техники, но он нужен Корседо только из за того что знает англ язык и может быстро донести идеи тренера на поле. Очень слабо играет Зобнин, исключение вчерашний матч. Нужен вратарь типа Бориско, Лантратова.
И конечно смешно слышать спецов , говорящих лучшим игроком был тот то или тот то.
Барко перевернул всю игру-он Лучший. Кто не видит и говорит о других футболистах-значит не понимают футбол-а просто видимо любят.
Ответ Олег Олег
Вы говорите о Жедсоне, он атакующий оттянутый опорник. Ну да ладно. На ворота я бы купил Кепу Арисабалагу, если бы он перешел млн за 10, при трансферной цене 7 млн. И закрыл бы позицию на 3-4 года. Не знаю почему Зенит его не купил. На зарплату 2 млн Евро, при 20% налоге он бы перешел я думаю.
Лимит не нужен , я считаю , где 5 легионеров на поле.Павел Полех не даст соврать. 🙂
«Спартаку» не хватало мобильности, во 2-м провели стационарность
Карседо так и сказал игрокам в перерыве матча=)
"Не хватает мобильности,"
