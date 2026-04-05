Карседо о 2:1 с «Локо»: «В 1-м тайме «Спартаку» не хватало мобильности, во 2-м были лучше соперника, создали 5-6 моментов. Выиграть 1-2 матча легко – эту серию необходимо продолжать»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 23-го тура Мир РПЛ (2:1).
– Довольны ли реализацией моментов в сегодняшнем матче?
– Рады, что создали моменты в таком количестве. Считаю, что в первом тайме мы сыграли не так хорошо, как хотели бы, а вот во втором были лучше соперника, создали порядка 5-6 опасных моментов, и это важно, так как мы набрали хорошую форму и подходим к матчу с «Зенитом» в хорошем настроении.
– С чем связана замена Ливая Гарсии?
– Замена Ливая связана с тем, что в первом тайме мы не показывали тот футбол, который хотели. Не хватало мобильности, о чем я сказал ребятам. Ливай играл хорошо, но нужна была замена.
– Как вам игра Денисова? Его признали лучшим игроком матча.
– Он способен играть на разных позициях, выполнять разные роли. С самого начала весенней части сезона стало понятно, что у него отличное взаимопонимание с Пабло Солари. Он заслужил звание лучшего игрока в сегодняшнем матче.
– За счет чего удалось за короткий период заставить команду биться за вас?
– Сегодня перед матчем я сказал игрокам на установке, что выиграть один-два матча легко, намного сложнее выйти на продолжительную победную серию. Необходимо сейчас продолжать эту серию, чтобы сохранить позитивный настрой, впереди у нас очень важный матч, и мы настроены биться до конца, – сказал Карседо.
Нет второго опорного или оттянутого полузащитника.Умяров не тянет-он не может в быстрой игре отдать пас и принять решение, у него нет техники, но он нужен Корседо только из за того что знает англ язык и может быстро донести идеи тренера на поле. Очень слабо играет Зобнин, исключение вчерашний матч. Нужен вратарь типа Бориско, Лантратова.
И конечно смешно слышать спецов , говорящих лучшим игроком был тот то или тот то.
Барко перевернул всю игру-он Лучший. Кто не видит и говорит о других футболистах-значит не понимают футбол-а просто видимо любят.
Лимит не нужен , я считаю , где 5 легионеров на поле.Павел Полех не даст соврать. 🙂
