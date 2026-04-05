Мостовой о 2:1: «Спартак» выиграл по делу. Удаление сломало игру, «Локомотиву» было тяжело вдесятером. Грустно, что этот матч будут обсуждать в контексте судейства»

Мостовой о 2:1: «Спартак» выиграл по делу, «Локомотиву» было тяжело вдесятером.

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака » над «Локомотивом » в 23-м туре РПЛ (2:1).

Железнодорожники с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Евгения Морозова, получившего вторую желтую карточку. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым .

«Считаю, что «Спартак» выиграл по делу. До игры я и говорил, что будет именно такой счет. Понятно, что удаление сломало игру, и «Локомотиву» было тяжело сдерживать натиск красно-белых вдесятером.

Грустно, что эту игру будут обсуждать в контексте судейства – спорные моменты были в этом матче. Непростая игра была для судей, давление колоссальное, но все же. К большим матчам нужно готовиться, на мой взгляд, и назначать стоит опытных арбитров. Посмотрим, что скажет ЭСК РФС, нужен детальный разбор от них», – сказал Мостовой.