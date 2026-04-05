  • Мостовой о 2:1: «Спартак» выиграл по делу. Удаление сломало игру, «Локомотиву» было тяжело вдесятером. Грустно, что этот матч будут обсуждать в контексте судейства»
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ (2:1). 

Железнодорожники с 73-й минуты играли в меньшинстве после удаления Евгения Морозова, получившего вторую желтую карточку. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым

«Считаю, что «Спартак» выиграл по делу. До игры я и говорил, что будет именно такой счет. Понятно, что удаление сломало игру, и «Локомотиву» было тяжело сдерживать натиск красно-белых вдесятером.

Грустно, что эту игру будут обсуждать в контексте судейства – спорные моменты были в этом матче. Непростая игра была для судей, давление колоссальное, но все же. К большим матчам нужно готовиться, на мой взгляд, и назначать стоит опытных арбитров. Посмотрим, что скажет ЭСК РФС, нужен детальный разбор от них», – сказал Мостовой. 

В каком месте удаление сломало игру? У кого? Во втором тайме, как до удаления, так и после, Спартак полностью переиграл соперника.
Локо вообще вдевятером должен был остаться. Хотя и Спартаку пеналь на Денисове мог прилететь. Танашев поплыл во втором тайме. Но победа Спартака полностью заслужена. Создали моментов на пару матчей.
За что там ставить пенальти? Зачем об этом вообще говорить? Обычный игровой момент раздувают так, как будто там был фол. А его не было и пенальти тоже нет
я не понЯл, удаление сломало игру? а до 73-ей не играли? мост, у тебя точно кукуха поехала! как по мне, Карседо переиграл Галактионова...
Полностью переиграл. У мишки в планах только навесы и забросы на столба. Наверное это и есть отечественный гений-тренер
Удаления должны были быть раньше, и наверное, штуки на 3 Локо наиграл, и по сути, это проблемы уже их, а не Спартака.
Это еще не было кубкового матча в Питере. Жду очередную клоунаду
Ох уж эти homo futbolicus
