Кахигао о судействе: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы»

Директор «Спартака» Кахигао о судействе: просто не отбирайте у нас шансы.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао заявил о неуважении к клубу со стороны судей Мир РПЛ .

В сегодняшнем матче 23-го тура красно-белые обыграли «Локомотив » со счетом 2:1.

«Мы не просим дарить нам что-то, просто не отбирайте у нас шансы. Даже сегодня была ситуация, когда наш игрок выходил один на один, а рефери дает свисток.

Все, о чем просит «Спартак», – уважение. В Петербурге (0:2 с «Зенитом » – Спортс’‘) к нам не было уважения», – сказал Кахигао.