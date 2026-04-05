Кахигао о судействе: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил о неуважении к клубу со стороны судей Мир РПЛ.
В сегодняшнем матче 23-го тура красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.
«Мы не просим дарить нам что-то, просто не отбирайте у нас шансы. Даже сегодня была ситуация, когда наш игрок выходил один на один, а рефери дает свисток.
Все, о чем просит «Спартак», – уважение. В Петербурге (0:2 с «Зенитом» – Спортс’‘) к нам не было уважения», – сказал Кахигао.
На что способен «Спартак» в сезоне?13617 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Анна Сунцова
175 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А в чем оно должно было выражаться? После рывка Солари игрока Зенита в штрафной за футболку судья должен был объявить : "Фол был, но из уважения к Спартаку пенальти не будет" ???
Где посты? Почему момент замалчивают? Это же важно
Если там был пенальти, то это скандал. Если нет - то и у дельфина никакой второй ЖК не было, и зря Мажича на ковер матч тв вызывали, чтоб он оправдывался перед «народной командной»
Будьте объективны, пожалуйста
В Петербурге к вам уважения никогда не было и не будет. :)
А что касается Соболева, то сегодня попадание в лицо от Денисова еще более очевидное было, там прямо отмашка в отличие от Соболя. И этот момент в отличие от соболевского ВАР имел право просматривать. Ну и где пенальти и ЖК? Будут по этому эпизоду бесконечные истерики и поиски заговора? Ответ предсказуемый
При этом не могу не признать.Пока весной заремовцы неплохи по игре))