  • Кахигао о судействе: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы»
175

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил о неуважении к клубу со стороны судей Мир РПЛ.

В сегодняшнем матче 23-го тура красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.

«Мы не просим дарить нам что-то, просто не отбирайте у нас шансы. Даже сегодня была ситуация, когда наш игрок выходил один на один, а рефери дает свисток.

Все, о чем просит «Спартак», – уважение. В Петербурге (0:2 с «Зенитом» – Спортс’‘) к нам не было уважения», – сказал Кахигао.

На что способен «Спартак» в сезоне?13617 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
"В Петербурге к нам не было уважения", – сказал Кахигао.
А в чем оно должно было выражаться? После рывка Солари игрока Зенита в штрафной за футболку судья должен был объявить : "Фол был, но из уважения к Спартаку пенальти не будет" ???
Ответ Тасманиец
Карась не "увидел" фола Соболя на жёлтую
Ответ Тасманиец
А в знак уж особого уважения наказать игрока Зенита.
Вы просите уважения, но без уважения ©
Ответ onegin2007
И просите его тогда когда пришла нужда, а когда у вас все было на плаву, то вы не спрашивали как у нас дела, и нужно ли к нам проявить это самое уважение (с)
Напоминаю: момент в штрафной Спартака в матче с Локо, счет уже 2-1, Руденко бьют по лицу. Момент 1 в 1 что с дельфинчиком
Где посты? Почему момент замалчивают? Это же важно
Если там был пенальти, то это скандал. Если нет - то и у дельфина никакой второй ЖК не было, и зря Мажича на ковер матч тв вызывали, чтоб он оправдывался перед «народной командной»
Будьте объективны, пожалуйста
Ответ amadeus_amadeus
когда Батраков забивал Краснодару, болелы Локо говорили, что это игровой момент. В чем тогда сейчас проблема?
Ответ amadeus_amadeus
Эпизод, кстати разный, Соболев тогда в мяч не сыграл, а Денисов сыграл - уже разный эпизод, а болелы Зенита что-то на всех ветках ноют об этом
В Петербурге к нам не было уважения.
В Петербурге к вам уважения никогда не было и не будет. :)
Ответ pa1eo1og
Комментарий скрыт
Ответ Гриша
Комментарий скрыт
Вроде речь об уважении, а не о наличии КБ на гостевом секторе.
Как они заранее решили давить на судей. Все что они могут по недавнему матчу в Петербурге предъявить это локоть Соболева и возможная вторая ЖК. Они правда всегда забывают упомянуть, что еще до этого судья также простил вторую ЖК Солари. В упор не вижу где тут отобранные шансы. Видимо потому что у меня голова не ромбовидная.

А что касается Соболева, то сегодня попадание в лицо от Денисова еще более очевидное было, там прямо отмашка в отличие от Соболя. И этот момент в отличие от соболевского ВАР имел право просматривать. Ну и где пенальти и ЖК? Будут по этому эпизоду бесконечные истерики и поиски заговора? Ответ предсказуемый
Ответ fil_spb
Комментарий скрыт
Ответ fil_spb
Комментарий скрыт
Началось превентивное нытьё народных бромантанщиков перед приездом в Питер,впрочем ничего нового,тушинцы любят это дело,но боюсь одержать первую победу в СПБ за 14 лет это не поможет🤣🤣
При этом не могу не признать.Пока весной заремовцы неплохи по игре))
Ответ Отчим Стифлера
Комментарий скрыт
Ответ Отчим Стифлера
Комментарий удален модератором
2 жк Воробьеву - 100%. Наступил сзади на ахилл.
Ответ Евгений Араев
Там и Комличенко красная...
Просто давайте нам бить пенальти, и разрешайте бить по голове соперников в своей штрафной (с)
Требует играть не по правилам. А по понятиям-ты меня уважаешь.
Сегодня судьи вам подарили 3 очка. В этом заключается уважение?!
Ответ Nbw77785
Комментарий скрыт
