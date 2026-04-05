  • Николаев о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Есть рекомендации, когда мяч попадает в руку, а вратарь в воротах, 11‑метрового без карточки достаточно»
Николаев о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Есть рекомендации, когда мяч попадает в руку, а вратарь в воротах, 11‑метрового без карточки достаточно»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал пояснение, почему защитник «Локомотива» Евгений Морозов не получил второе предупреждение в эпизоде с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 23‑го тура Мир РПЛ (1:2). 

На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.

– Я хочу отметить, что этот второй тайм был самым сложным в карьере Инала Танашева, он оказался событийным, эмоциональным. Было непросто Иналу.

Важно, что арбитр сам, без помощи ВАР, назначил этот 11‑метровый удар, потому что мы видим, что, как бы ни убирал руку Морозов, в конечном итоге он делает движение этой рукой, эта рука наказуема.

Была ли это подсказка ассистента или резервного?

– Можно предположить. Резервный – нет, а вот ассистент мог видеть это движение и подсказать, потому что увидеть это самому арбитру было очень непросто.

Не красная карточка потому, что на линии ворот находится вратарь. Нет явной возможности [забить гол], нет лишения этой возможности. Не было бы вратаря, был бы он в другой позиции, если бы ворота были пустыми, вопрос бы не обсуждался – очевидная красная карточка.

Почему не вторая желтая? Это не ошибка, не надо углубляться в дерби. По‑футбольному проще объяснить, что это вторая желтая, но есть рекомендации в такой ситуации, когда есть вратарь [в воротах], мяч попадает в такую руку, то 11‑метрового без показа желтой карточки достаточно, – сказал Николаев. 

149 комментариев
Намеренная игра рукой даже вне штрафной это 100 процентная жк.
Ответ Филька Шкворень
Комментарий скрыт
Ответ Александр Кошечкин
Комментарий скрыт
Конечно, иначе зачем он рукой к мячу тянулся.
Если бы это было в ворота Спартака, то и жёлтая 📒 или сразу красная 📕 и пенальти. Кто бы что не говорил, но спорные моменты всегда не в пользу Спартака))))
Ответ максим игнатьев
Комментарий скрыт
Ответ Леонид Миронов
Комментарий скрыт
Как локоть Комличенко?? как вторая желтая Воробьеву?? Как желтая при пенальи Морозову??? И вуаля тех. поражение
А если вратаря нет, то прямая красная. Николаев, совесть есть, раз уж нет логики?
Ответ Romulian
Николаев-то причём тут? Не он на ВАР сидит.
Ответ Romulian
А почему вы считаете, что у него нет логики? Его логика - это правила и рекомендации. Николаев за правила и рекомендации не отвечает. Он их только озвучил. Вопросы к руководству. И, как это не странно, к руководству ФИФА.
Короче, не было бы Митрюшкина в воротах, то красная. Т.к. он в воротах, то без желтой. Так и запишем. Главное, чтобы также трактовали потом.
Ответ Максим Лемаев
Был бы Митрюшкин не в жёлтом, а в зелёном, судья может его и не заметил бы
Ответ ЭЮЯ
Если бы так, то угловой был бы, скорее всго
Челик не просто рукой играет, а делает движение ей, как это не жк я хз. 🤷‍♂️
Ответ Jokeeee2604
Комментарий скрыт
Ответ Удар Кержакова
Комментарий скрыт
Не, ну если он потом сказал, что он больше так не будет, тогда да, никакой желтой, просто пожурить
2 недели назад в ЛЧ играли Сити и Реал. Игрок Реала бьет по воротам и попадает в руку игроку Сити. Тот пытался плечом сыграть, но получилось рукой. И тут тоже самое. Там кк, тут ничего.
Чьи рекомендации не давать жк в такой ситуации? Это же попытка сыграть рукой в штрафной.
Там еще 2 срыва атаки ради того чтоб жк дать. Вроде по рекомендации надо давать эпизод доиграть не?
Ответ WizerionII
Думаю в том удалении не последнюю роль сыграло то что Бернарду нагло солгал арбитру показывая что я не играл - попало в прижатую и убранную за спину. Хотя на повторе видно, что он именно играет рукой в мяч делая движение локтем-предплечьем из-за спины.
Ответ WizerionII
> Это не ошибка, не надо углубляться в дерби. По‑футбольному проще объяснить, что это вторая желтая, но есть рекомендации, которые дали во время закрытого совещания, что в матчах команд южнее Тосно - давать такие КК не нужно. При этом, если команда играет севернее Тосно - нужно удалять и назначать пенальти. Если одного пенальти недостаточно - нужно назначать два.
Это чьи рекомендации? Семака?
А можно узнать, что это за рекомендации? И почему в ЛЧ другие рекомендации, когда удали Сильву? Про остальные ляпы распиаренного Танаев лучше промолчать.
Ответ дон Рэба
Хватит отмазывать некомпетентного и трусливого судейку
Попадает))) Чувак делает акцентированное движение, дядя
Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Локо»: «В первом тайме играли не так, как хотели, но во втором отдали все. Мы очень хорошая команда, показали характер»
«Спартак» обыграл «Локомотив» в 3-м матче подряд после 2:4 в 1-м круге РПЛ
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 9 матчей подряд. Сегодня форвард «Спартака» заработал пенальти и две желтые для Морозова
