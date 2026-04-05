Николаев о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Есть рекомендации, когда мяч попадает в руку, а вратарь в воротах, 11‑метрового без карточки достаточно»

Николаев объяснил, почему Морозова не удалили в эпизоде с пенальти «Спартака».

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев дал пояснение, почему защитник «Локомотива » Евгений Морозов не получил второе предупреждение в эпизоде с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 23‑го тура Мир РПЛ (1:2).

На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака » требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.

– Я хочу отметить, что этот второй тайм был самым сложным в карьере Инала Танашева, он оказался событийным, эмоциональным. Было непросто Иналу.

Важно, что арбитр сам, без помощи ВАР, назначил этот 11‑метровый удар, потому что мы видим, что, как бы ни убирал руку Морозов, в конечном итоге он делает движение этой рукой, эта рука наказуема.

– Была ли это подсказка ассистента или резервного?

– Можно предположить. Резервный – нет, а вот ассистент мог видеть это движение и подсказать, потому что увидеть это самому арбитру было очень непросто.

Не красная карточка потому, что на линии ворот находится вратарь. Нет явной возможности [забить гол], нет лишения этой возможности. Не было бы вратаря, был бы он в другой позиции, если бы ворота были пустыми, вопрос бы не обсуждался – очевидная красная карточка.

Почему не вторая желтая? Это не ошибка, не надо углубляться в дерби. По‑футбольному проще объяснить, что это вторая желтая, но есть рекомендации в такой ситуации, когда есть вратарь [в воротах], мяч попадает в такую руку, то 11‑метрового без показа желтой карточки достаточно, – сказал Николаев.