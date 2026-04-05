У «Спартака» 2 победы, 2 ничьих и 2 поражения в матчах с московскими клубами в сезоне РПЛ

«Спартак» выиграл 2 из 6 матчей против московских команд в сезоне Мир РПЛ .

В сегодняшнем матче 23-го тура команда Хуана Карседо обыграла «Локомотив» со счетом 2:1.

Единственную победу над московской командой до этого «Спартак » одержал 22 ноября в матче с ЦСКА (1:0) – в первом круге было поражение от армейцев со счетом 2:3. Также красно-белые дважды сыграли вничью с «Динамо » (2:2, 1:1) и проиграли «Локомотиву » в матче 4-го тура в августе (2:4).