«Ман Сити» сыграет с «Саутгемптоном» в 1/2 финала Кубка Англии, «Челси» – с «Лидсом»

«Сити» сыграет с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Лидсом» в Кубке Англии.

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии.

В 1/2 финала Кубка Англии «Манчестер Сити » сыграет с «Саутгемптоном », а «Челси » встретится с «Лидсом ».

В полуфинале «Сити» разгромил «Ливерпуль» (4:0), «Саутгемптон» выбил «Арсенал» (2:1), «Челси» разнес «Порт Вейл» (7:0), а «Лидс» справился с «Вест Хэмом» (2:2, 4:2 по пенальти).

Полуфинальные игры пройдут на «Уэмбли» в выходные 25 и 26 апреля.