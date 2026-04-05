Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Локо»: «В первом тайме играли не так, как хотели, но во втором отдали все. Мы очень хорошая команда, показали характер»

Карседо – игрокам «Спартака» после дерби: мы показали характер.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карседо похвалил футболистов за характер, проявленный в дерби с «Локомотивом ».

В домашнем матче 23-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

«Спартак» опубликовал в соцсетях победную речь Карседо, произнесенную в раздевалке после матча.

«Парни, мы показали характер. В первом тайме мы играли не так, как хотели. Но во втором тайме мы отдали все.

Мы отдали все силы. Мы очень хорошая команда. Очень хорошая команда! Поздравляю! Победа!» – сказал Карседо.