Карседо – игрокам «Спартака» после 2:1 с «Локо»: «В первом тайме играли не так, как хотели, но во втором отдали все. Мы очень хорошая команда, показали характер»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо похвалил футболистов за характер, проявленный в дерби с «Локомотивом».

В домашнем матче 23-го тура Мир РПЛ красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

«Спартак» опубликовал в соцсетях победную речь Карседо, произнесенную в раздевалке после матча.

«Парни, мы показали характер. В первом тайме мы играли не так, как хотели. Но во втором тайме мы отдали все.

Мы отдали все силы. Мы очень хорошая команда. Очень хорошая команда! Поздравляю! Победа!» – сказал Карседо.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Денисов в нападении, пожалуйста, можно не надо...
Косячил, м##л, но отработал от и до. Что впереди, что в защите, когда буквально спас🤷🏻
После финального свистка это с улыбкой вспоминается, но реально же: он мяч может только отбивать, отбивать куда подальше, что и показал в добавленное время, выбив из пустых ворот. Но вот целенаправленно бить он не умеет, он даже по мячу толком не может попасть...
С ним прямо отдых. Без пафоса, истерик, скаканий на бровке... Команда просто играет. И надо сказать - не плохо. За исключением обороны. Уж очень легко даём забивать. Тогда как сами, владея инициативой, порой вымучиваем голы
С игрой Макса на выходах не удивительно, что пропускаем. Плюс техника у защей тоже не блещет. Мяч куда угодно может отскочить.
Тут не нужно быть многословным, Спартак во втором тайме полностью переиграл Локомотив. А железнодорожникам еще повезло, что всего одного игрока удалили, а не трех
Как же отличаются таймы по настрою команды. Ведь умеют играть. Создали моментов на матч вперёд. Ещё б реализовывали хотя бы половину, хотя в случаях с ударами Барко и моментами Угальде и невезение присутствовало.
И не три пенальти поставили, да?
Вот за что любят Спартак - он не трусит и никого не боится, всегда наша фишечка - контроль мяча и идти в атаку ... Автобус ставить, играть на удержание - эт для кого другого. Даже ведя в счете в большинстве, шли в атаку ... да могли сгореть в концовке, но Максименко и защита блеснули ... Газовый гегемон с игроками на десятки и десятки миллионов евро на трясущихся ногах под руководством Сергей Богданыча удерживал бы разницу в 1 мяч сразу как повел бы в счете ))
Да, верно. Спартак единственная команда, помимо Зенита, которая со всеми может играть с позиции силы. Не всегда выигрывает, но игровое преимущество в глаза бросается. А Зенит не хочет. Предпочитает осторожничать и ждать ошибки. Ну стоит признать, его подход эффективнее. Но там уже свои болельщики же воют.
А краснодар чо?
Пока у Спартака не появится действительно мощный форвард, бороться за чемпионство будет не реально! Угальде, который снова с трёх метров попасть в ворота не может, это не для больших задач! Про Левая вообще молчу!
Нужно выкупать Соболева🤣
В пару с Заболотным)
Это "Спартак"!
Характер есть , это факт.
Но работы ещё много предстоит сделать , по налаживанию игры.
Денисов - трудяга и пахарь! (Наверное, этим супер-старанием он и подкупает тренеров)

Ему бы в условных "Крыльях" играть!

Но, не в команде, которая хочет за что-то реально бороться
Кажется что уже меняет игру, хоть это и не очевидно, пробует варианты как сегодня с двумя чистыми опорниками под сильную по нашим меркам полузащиту локо, плюс игра крайних защитников так высоко, это конечно круто, но не для Денисова и Зобнина эта все же подходящая игра
Ну да а для Сауся и Дмитриева подходит
Когда в концовке Денисов спас от гола, у меня сердце остановилось в моменте! Вот тут должен играть Даниил, никак не в центре атаки как в первом тайме..
