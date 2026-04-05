  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  У Лаутаро 16 голов в 26 матчах этой Серии А, он возглавляет гонку бомбардиров. Форвард «Интера» сделал дубль в игре с «Ромой»
4

У Лаутаро 16 голов в 26 матчах этой Серии А, он возглавляет гонку бомбардиров. Форвард «Интера» сделал дубль в игре с «Ромой»

Лаутаро забил 16 голов в сезоне Серии А.

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 26 матчах сезона Серии А. 

Аргентинец открыл счет на второй минуте матча с «Ромой» в 31-м туре (3:1, второй тайм). На 52-й он сделал дубль. 

У Лаутаро 6 голов в 6 последних матчах чемпионата Италии. Он лучший бомбардир Серии А, у ближайшего конкурента – Анастасиоса Дувикаса из «Комо» – 11 мячей.

Подробная статистика игрока доступна по ссылке

На что способен «Спартак» в сезоне?14001 голос
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoЛаутаро Мартинес
logoРома
logoсерия А Италия
logoАнастасиос Дувикас
logoКомо
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь не промажет на чм
Интересный факт, ему всего 28 лет, а такое ощущение что ему давно пора на пенсию в СА или МЛС. Странно что никто из топовых клубов из других лиг его не пробуют подписать, он то стабилен
Ответ N.A.M
Интересный факт, ему всего 28 лет, а такое ощущение что ему давно пора на пенсию в СА или МЛС. Странно что никто из топовых клубов из других лиг его не пробуют подписать, он то стабилен
Сейчас фанаты Интера расскажут вам, какой он Лапушара и вообще не футболист. Если бы не Мартинес, нерадзурри каждый год требл могли брать :D
Классно вернулся после травмы Лаутаро Мартинес, который оформил дубль. При аргентинце ожил и Маркус Тюрам, который отметился голом и двумя ассистами. Вот с такой игрой вполне можно выигрывать скудетто.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем