У Лаутаро 16 голов в 26 матчах этой Серии А, он возглавляет гонку бомбардиров. Форвард «Интера» сделал дубль в игре с «Ромой»
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 26 матчах сезона Серии А.
Аргентинец открыл счет на второй минуте матча с «Ромой» в 31-м туре (3:1, второй тайм). На 52-й он сделал дубль.
У Лаутаро 6 голов в 6 последних матчах чемпионата Италии. Он лучший бомбардир Серии А, у ближайшего конкурента – Анастасиоса Дувикаса из «Комо» – 11 мячей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Надеюсь не промажет на чм
Интересный факт, ему всего 28 лет, а такое ощущение что ему давно пора на пенсию в СА или МЛС. Странно что никто из топовых клубов из других лиг его не пробуют подписать, он то стабилен
Сейчас фанаты Интера расскажут вам, какой он Лапушара и вообще не футболист. Если бы не Мартинес, нерадзурри каждый год требл могли брать :D
Классно вернулся после травмы Лаутаро Мартинес, который оформил дубль. При аргентинце ожил и Маркус Тюрам, который отметился голом и двумя ассистами. Вот с такой игрой вполне можно выигрывать скудетто.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем