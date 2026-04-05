У Лаутаро 16 голов в 26 матчах этой Серии А, он возглавляет гонку бомбардиров. Форвард «Интера» сделал дубль в игре с «Ромой»

Лаутаро забил 16 голов в сезоне Серии А.

Форвард «Интера » Лаутаро Мартинес забил 16 голов в 26 матчах сезона Серии А.

Аргентинец открыл счет на второй минуте матча с «Ромой» в 31-м туре (3:1, второй тайм). На 52-й он сделал дубль.

У Лаутаро 6 голов в 6 последних матчах чемпионата Италии. Он лучший бомбардир Серии А, у ближайшего конкурента – Анастасиоса Дувикаса из «Комо» – 11 мячей.

