«Спартак» обыграл «Локомотив» в 3-м матче подряд после 2:4 в 1-м круге РПЛ

Сегодня команда под руководством Хуана Карседо одержала победу в домашнем дерби 23-го тура Мир РПЛ (2:1).

Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» в обоих матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1, 3:2). В первом круге РПЛ красно-белые проиграли железнодорожникам со счетом 2:4.

На что способен «Спартак» в сезоне?14001 голос
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
33 комментария
Но при этом галактионов перспективный отечественный тренер, а Карседо занимает место крутейших российских специалистов
Ответ Gardarike
Ну сравнивать состав и возможности Спартака и Локомотива не пробовали?
Так-то Локо всё ещё выше в таблице.
Ответ Gardarike
Галактионов сильнее Карседо, это очевидно.
Во втором тайме Танашев, конечно, поплыл. Сначала Локомотив должен был вдевятером остаться, когда сначала Морозов, потом Воробьёв должны были вторые жёлтые получать. Потом всё-таки нашёл в кармане карточки, но оборвав Спартаку выход один на один. Потом не поставил железный пенальти в ворота Спартака (хоть нам и рассказывали после матча с фк позор, что это не нарушение, но это нарушение). Да и дальше очень нервозно свистел невпопад.
Ответ TeRex
А удар Комличенко локтем в шею Литвинову?
Ответ TeRex
Засудили Локомотив получается? Если бы поставили пенальти, то счёт стал бы 2-1.
Второй тайм Спартака оставляет надежду, что команда на ходу. Можно включиться в борьбу за третье место. Игра соперников тоже не идеальна. Хотя фокусы Максименко и фолы в защите, шансы в этой борьбе существенно понижают .
Еб....Галактионова - это просто нечто....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
25 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
42 минуты назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
46 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
50 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
51 минуту назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
10 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
15 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
20 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
30 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем