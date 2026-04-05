«Спартак» обыграл «Локомотив» в 3-м матче подряд после 2:4 в 1-м круге РПЛ

«Спартак » обыграл «Локомотив » в третьем матче подряд.

Сегодня команда под руководством Хуана Карседо одержала победу в домашнем дерби 23-го тура Мир РПЛ (2:1).

Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» в обоих матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (3:1, 3:2). В первом круге РПЛ красно-белые проиграли железнодорожникам со счетом 2:4.