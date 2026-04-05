Угальде не забивает в РПЛ с октября – 9 матчей подряд. Сегодня форвард «Спартака» заработал пенальти и две желтые для Морозова
Форвард «Спартака» Манфред Угальде продлил до 9 матчей серию без голов в Мир РПЛ.
Сегодня костариканец не смог забить «Локомотиву» в матче 23-го тура (2:1) – он появился на поле после перерыва, заменив Ливая Гарсию. За фолы на Угальде две желтые карточки во 2-м тайме получил защитник железнодорожников Евгений Морозов. Кроме того, он заработал пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.
Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он забил «Оренбургу» (1:0).
Всего в текущем сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 22 матчах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
А он говорил , что подписав контакт обеспечил будущее своей семьи на 3 поколения вперёд ))
Как минимум, он всегда старается нагружать защитников, которые тратят прилично сил на то, чтобы ему противостоять
Команда в первом тайме и во втором играла совершенно иначе, что было заметно невооружённым глазом.