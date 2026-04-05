  Угальде не забивает в РПЛ с октября – 9 матчей подряд. Сегодня форвард «Спартака» заработал пенальти и две желтые для Морозова
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 9 матчей подряд. Сегодня форвард «Спартака» заработал пенальти и две желтые для Морозова

Форвард «Спартака» Манфред Угальде продлил до 9 матчей серию без голов в Мир РПЛ.

Сегодня костариканец не смог забить «Локомотиву» в матче 23-го тура (2:1) – он появился на поле после перерыва, заменив Ливая Гарсию. За фолы на Угальде две желтые карточки во 2-м тайме получил защитник железнодорожников Евгений Морозов. Кроме того, он заработал пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он забил «Оренбургу» (1:0).

Всего в текущем сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 22 матчах. Статистику нападающего можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Угальде надо в храм сходить
Угальде в там скажут , что не в деньгах счастье !
А он говорил , что подписав контакт обеспечил будущее своей семьи на 3 поколения вперёд ))
Не нужен храм, просто низкий уровень игры у него, скиллов нападающего не видно совсем
На фоне Ливайи сегодня был очень хорош
Ливаю не повезло сыграть в первом тайме, когда вся команда сыграла плохо. Он форвард, игрок зависимый, что он мог показать? Простреливал на Денисова в моменте, классно убрав игрока Локо на финте, но наш новый нападающий Денисов не попал практически в пустые
Чем хорош? Засрал 3 голевых момента явных. Ливай на пустые выдал Денисову, там любой юзер спортса бы забил. Ливай бы парочку положил бы на месте Угальде.
Не везет, бывает ... начинал он тоже в клубе долго без голов . Но полезен, остановить его без фолов не могут , зарабатывает штрафные и карточки соперникам - тоже хлеб
Угальде - молодец! Даже не забивая, он всегда приносит пользу команде - в этом матче в том числе!

Как минимум, он всегда старается нагружать защитников, которые тратят прилично сил на то, чтобы ему противостоять
На нем порча, мяч так в выталкивает из ворот злая сила после его ударов…
Просто не идет мяч в ворота. Так бывает.
Мяч справа , замыкать учили левой. Правую ставит- летит выше
Гальде мне нравится больше ливая. Престнгукт. Участвует розыгрыше. Ливай бесит тем что увлекается силовой борьбой. И примает мяч всегда спиной к воротам и с защитником на плече. Сегодня Монтес в одном из эпизодов остановился. Но ливай уже был настроен на потолкаться и пролетел мимо.
Он за 45 минут: заработал пенальти своим ударом в створ, заработал удаление соперника, несколько раз пробил и разогнал несколько атак.
Команда в первом тайме и во втором играла совершенно иначе, что было заметно невооружённым глазом.
Твой Ник ужасен)
Главное что пользу приносит. А голы будут. Паря техничный.
