Угальде не забивает в РПЛ с октября – 9 матчей подряд. Сегодня форвард «Спартака» заработал пенальти и две желтые для Морозова

Угальде не забивает в РПЛ 9 матчей подряд.

Форвард «Спартака » Манфред Угальде продлил до 9 матчей серию без голов в Мир РПЛ.

Сегодня костариканец не смог забить «Локомотиву » в матче 23-го тура (2:1) – он появился на поле после перерыва, заменив Ливая Гарсию. За фолы на Угальде две желтые карточки во 2-м тайме получил защитник железнодорожников Евгений Морозов . Кроме того, он заработал пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он забил «Оренбургу» (1:0).

Всего в текущем сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 22 матчах.