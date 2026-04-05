У «Локомотива» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 со «Спартаком»

У «Локо» 1 победа в 5 последних матчах.

«Локомотив» выиграл лишь 1 из 5 последних матчей. 

Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Спартаку» на выезде в 23-м туре Мир РПЛ

Перед этим были поражения от «Рубина» в чемпионате (0:3) и от «Крыльев Советов» (2:2, 4:5 по пенальти) в FONBET Кубке России, а также ничья с «Ахматом» (2:2) и победа над «Акроном» (5:1) в лиге. 

Железнодорожники идут на 3-м месте в таблице, набрав 44 очка. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 8 и 7 баллов соответственно. 

Спартаковцы с победой вас! Вперëд Спартак!
Губерниев о матче со «Спартаком»: «Локомотив» победит, тут и думать нечего. Они лучше играют в футбол, нашими парнями!» = = = Красиво так Губе по губам провели ... может брать лыжные палки и посуху красиво виляя бедрами удаляться из футбольного комментирования на ***
Зачем Галактионов выпускает Комличенко на поле имея 3 желтые?
Почему не менял Морозова после предупреждения???
Зачем Галактионов выпускает Комличенко на поле имея 3 желтые? Почему не менял Морозова после предупреждения???
А зачем он стал тренером.?)
М.М сегодня как то не убедил во втором тайме. Почему не поменять Морозова сразу после пенки. Ну и привозы эти от игроков Локо это конечно потеря концентрации
М.М сегодня как то не убедил во втором тайме. Почему не поменять Морозова сразу после пенки. Ну и привозы эти от игроков Локо это конечно потеря концентрации
А в первом убедил? Ничего не создали. И да, это не потеря концентрации, это банально непонимание как играть против доминирующего соперника
А в первом убедил? Ничего не создали. И да, это не потеря концентрации, это банально непонимание как играть против доминирующего соперника
Ну в первом тайме должны были уходить со счётом 0:2 в пользу Локо. М.М нужно было менять Морозова после пенки и фасона и все бы получилось. Спартак ну во обще не команда от слово совсем и то что сегодня выбрали это просто ошибка тренера. Ну все будут орать что Спартак велик, а по факту обычный средняк с огромным бюджетом
Галактика проспал момент замен. Оставил на поле Морозова, которого сразу же после пенальти надо было убирать.Тогда бы возможно ничью бы увезли, так же ММ долго не менял наевшегося Бакаева и так же выход Комличенко непонятен. Комли нужен против автобуса, где надо много бороться и навешивать, мы же играли вторым номером на контрах и вот тут он уже разве что для борьбы наверху под скидки, но и тут он не преуспел, а только фолил и спорил с судьёй.
Монтесу нужен нормальный партнёр в центр защиты, и конечно, усиление в атаку, о котором мы уже который год кричим.
Галактика проспал момент замен. Оставил на поле Морозова, которого сразу же после пенальти надо было убирать.Тогда бы возможно ничью бы увезли, так же ММ долго не менял наевшегося Бакаева и так же выход Комличенко непонятен. Комли нужен против автобуса, где надо много бороться и навешивать, мы же играли вторым номером на контрах и вот тут он уже разве что для борьбы наверху под скидки, но и тут он не преуспел, а только фолил и спорил с судьёй. Монтесу нужен нормальный партнёр в центр защиты, и конечно, усиление в атаку, о котором мы уже который год кричим.
адекватно...
К.Б. с победой!!! Весной в РПЛ 12 очков из 15!
Локо никакой и там один уже к Ямалю видимо уехал )
Всё идёт по плану, товарищи, 5-е место всё ближе
Спартак сегодня сильнее Локомотива
Погодите, а не будет поста про неназначенный пенальти в ворота Спартака за удар по лицу Руденко? Важный так-то момент.
Просто если там ничего не было, то что тогда обсуждали момент с дельфином столько времени?)
Интересно
Погодите, а не будет поста про неназначенный пенальти в ворота Спартака за удар по лицу Руденко? Важный так-то момент. Просто если там ничего не было, то что тогда обсуждали момент с дельфином столько времени?) Интересно
Первый на очереди локоть Комличенко в кадых Литвинова и 2жк. Потом неудаление Воробьева за наступ на ахилл, 2 жк. Потом уже момент с Денисовым.
Первый на очереди локоть Комличенко в кадых Литвинова и 2жк. Потом неудаление Воробьева за наступ на ахилл, 2 жк. Потом уже момент с Денисовым.
Комличенко в ответ на непеналтии на Руденко также стал махать локтями, только ему сразу первая жёлтая прилетела. Так что не надо больной головы на здоровую перекладывыть. И вообще судья в первом тайме не дал две железные жёлтые в первом тайме Ву и Жадсон в первом тайме, с этого и началась нервотрёпка и мясорубка на поле. Судья откровенно тащил Спартак всю игру.
Материалы по теме
У «Спартака» 5 побед и 2 поражения при Карседо. Обыграли «Локомотив» сегодня – 2:1
5 апреля, 18:31
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
24 минуты назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
41 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
45 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
49 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
50 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
9 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
14 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
19 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
29 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем