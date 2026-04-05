У «Локомотива» 1 победа в 5 последних матчах – сегодня 1:2 со «Спартаком»

«Локомотив » выиграл лишь 1 из 5 последних матчей.

Сегодня команда Михаила Галактионова уступила «Спартаку » на выезде в 23-м туре Мир РПЛ .

Перед этим были поражения от «Рубина» в чемпионате (0:3) и от «Крыльев Советов» (2:2, 4:5 по пенальти) в FONBET Кубке России, а также ничья с «Ахматом» (2:2) и победа над «Акроном» (5:1) в лиге.

Железнодорожники идут на 3-м месте в таблице, набрав 44 очка. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 8 и 7 баллов соответственно.