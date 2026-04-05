У «Спартака» 5 побед и 2 поражения при Карседо. Обыграли «Локомотив» сегодня – 2:1

Хуан Карлос Карседо одержал пятую победу во главе «Спартака».

«Спартак» обыграл «Локомотив » со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ .

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак » победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) и «Оренбург» (2:0), а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).