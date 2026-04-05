У «Спартака» 5 побед и 2 поражения при Карседо. Обыграли «Локомотив» сегодня – 2:1
Хуан Карлос Карседо одержал пятую победу во главе «Спартака».
«Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 в 23-м туре Мир РПЛ.
Это пятая победа красно-белых при главном тренере Хуане Карлосе Карседо.
Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3) и «Оренбург» (2:0), а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).
На что способен «Спартак» в сезоне?13997 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спартак переиграл паровоз по всем статьям.
Мажич, они у тебя по своим индивидуальным правилам судят?
Все обсуждают удаление Морозова, но никакого не смущает что воробьев должен был за фол на Ву уехать со второй жёлтой?)
А в итоге только на четвертом эпизоде дал вторую желтую Морозову, сорвав выход 1-1