«Локомотив» на 8 очков отстает от «Краснодара» после 23 туров РПЛ, «Спартак» – на 11

«Локомотив » остался в тройке Мир РПЛ после поражения в дерби со «Спартаком ».

В матче 23-го тура Мир РПЛ команда Михаила Галактионова уступила со счетом 1:2.

Железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара » составляет 8 очков, от идущего вторым «Зенита» – 7 очков.

На 4-м месте в таблице идет «Балтика» с 43 очками, на пятом – ЦСКА с 42 баллами. «Спартак», набравший 41 очко, занимает шестую строчку.