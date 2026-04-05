Морозов получил вторую желтую на 73-й минуте матча со «Спартаком». Защитник «Локо» повалил Угальде руками в центре поля, первая карточка – тоже за фол на Манфреде
«Локомотив» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком».
«Локомотив» остался вдесятером на 73-й минуте матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм) в 23-м туре Мир РПЛ.
Защитник железнодорожников Евгений Морозов получил вторую желтую карточку, повалив руками Манфреда Угальде в середине поля и сорвав атаку красно-белых.
Первое предупреждение Морозов заработал на 58-й минуте также за фол на Угальде, убегавшем в контратаку после ошибки Евгения в передаче.
На 63-й Морозов избежал удаления после того, как сыграл рукой в своей штрафной – за этот фол был назначен пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Крот свистнул, когда Умяров выходил один на один
Судья нечто конечно, но и его Спартак победил, там и Комличенко на красную наиграл.
Там за один удар в горло прямая должна была быть. Но судья в обе стороны криво работал.
Как можно было свистнуть в том моменте когда игрока Спартака вывели один на один
Не первый раз такое. Я - в принципе, а не за Спартак. Глупость, какая-то. Уголовная, я думаю
При чём он специально глянул на Умярова, а потом свистнул
После это эпизода надо было сразу менять Морозова. Видно было, что он уже растерян
Галактионов забыл выйти на второй тайм.
Он вообще не понял, что потерял команду и команда растеряна. По факту, Морозов вообще на пустом месте привез первую ЖК. Затем с пенальти ещё должен был быть удален за вторую ЖК за игру рукой. Но ни тренер не понял, ни сам игрок, и уже со второй ЖК на пустом месте себе ее привез - угальде был далеко от мяча, зачем его хватать руками и явно завалить?
Арбитр дважды срывал перспективную атаку Спартака свистками чтобы зафиксировать фол на игроке Спартака. Это просто пипец, он не квалифицирован.
И паталогически труслив. Во всех эпизодах, где можно было не удалять - он не удалил. Тестикулы - маленькие. Вдруг после матча наругают?
Это вообще отдельная статья.
Тип выбивает мяч рукой из ворот и не получает даже жк 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Может, неакцентированно выбивал... Я даже не знаю, как КДК оправдывать будет, но они придумают.
Вслед за Морозовым должны были идти Воробей за фол на Ву и Колян за удар локтем в горло Литвинову.
Наиграл он на эту красную, судья даже 1 на 1 не дал доиграть, задолбал его Морозов)
а почему не удалили когда рукой сыграл? вот это конечно забавно)
Свисток конечно 😐 но жду Зенитовские комменты, что судья тащил Спартак весь матч))
Судья действительно тащил спатрак,но не весь матч,а лишь вторую половину матча.И красные цифры под моим комментарием лишнее тому подтверждение.
лишнее подтверждение - это точно, но не твоих слов, а твоего диагноза
А вообще судья очень альтернативно одаренный товарищ. Сейчас в тренде давать доиграть момент а потом уже карточки отложенные выдавать.
