  Морозов получил вторую желтую на 73-й минуте матча со «Спартаком». Защитник «Локо» повалил Угальде руками в центре поля, первая карточка – тоже за фол на Манфреде
Морозов получил вторую желтую на 73-й минуте матча со «Спартаком». Защитник «Локо» повалил Угальде руками в центре поля, первая карточка – тоже за фол на Манфреде

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком».

«Локомотив» остался вдесятером на 73-й минуте матча со «Спартаком» (1:1, второй тайм) в 23-м туре Мир РПЛ

Защитник железнодорожников Евгений Морозов получил вторую желтую карточку, повалив руками Манфреда Угальде в середине поля и сорвав атаку красно-белых. 

Первое предупреждение Морозов заработал на 58-й минуте также за фол на Угальде, убегавшем в контратаку после ошибки Евгения в передаче. 

На 63-й Морозов избежал удаления после того, как сыграл рукой в своей штрафной – за этот фол был назначен пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.

На что способен «Спартак» в сезоне?13953 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Крот свистнул, когда Умяров выходил один на один
Судья нечто конечно, но и его Спартак победил, там и Комличенко на красную наиграл.
Там за один удар в горло прямая должна была быть. Но судья в обе стороны криво работал.
Как можно было свистнуть в том моменте когда игрока Спартака вывели один на один
Не первый раз такое. Я - в принципе, а не за Спартак. Глупость, какая-то. Уголовная, я думаю
При чём он специально глянул на Умярова, а потом свистнул
После это эпизода надо было сразу менять Морозова. Видно было, что он уже растерян
Галактионов забыл выйти на второй тайм.
Он вообще не понял, что потерял команду и команда растеряна. По факту, Морозов вообще на пустом месте привез первую ЖК. Затем с пенальти ещё должен был быть удален за вторую ЖК за игру рукой. Но ни тренер не понял, ни сам игрок, и уже со второй ЖК на пустом месте себе ее привез - угальде был далеко от мяча, зачем его хватать руками и явно завалить?
Арбитр дважды срывал перспективную атаку Спартака свистками чтобы зафиксировать фол на игроке Спартака. Это просто пипец, он не квалифицирован.
И паталогически труслив. Во всех эпизодах, где можно было не удалять - он не удалил. Тестикулы - маленькие. Вдруг после матча наругают?
Это вообще отдельная статья.
Тип выбивает мяч рукой из ворот и не получает даже жк 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Может, неакцентированно выбивал... Я даже не знаю, как КДК оправдывать будет, но они придумают.
Вслед за Морозовым должны были идти Воробей за фол на Ву и Колян за удар локтем в горло Литвинову.
Наиграл он на эту красную, судья даже 1 на 1 не дал доиграть, задолбал его Морозов)
а почему не удалили когда рукой сыграл? вот это конечно забавно)
Свисток конечно 😐 но жду Зенитовские комменты, что судья тащил Спартак весь матч))
Судья действительно тащил спатрак,но не весь матч,а лишь вторую половину матча.И красные цифры под моим комментарием лишнее тому подтверждение.
лишнее подтверждение - это точно, но не твоих слов, а твоего диагноза
А вообще судья очень альтернативно одаренный товарищ. Сейчас в тренде давать доиграть момент а потом уже карточки отложенные выдавать.
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
2 минуты назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
19 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
23 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
27 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
28 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
42 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
45 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
50 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
7 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
58 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Рекомендуем