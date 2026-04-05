Морозов получил вторую желтую на 73-й минуте матча со «Спартаком». Защитник «Локо» повалил Угальде руками в центре поля, первая карточка – тоже за фол на Манфреде

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче со «Спартаком».

«Локомотив » остался вдесятером на 73-й минуте матча со «Спартаком » (1:1, второй тайм) в 23-м туре Мир РПЛ .

Защитник железнодорожников Евгений Морозов получил вторую желтую карточку, повалив руками Манфреда Угальде в середине поля и сорвав атаку красно-белых.

Первое предупреждение Морозов заработал на 58-й минуте также за фол на Угальде , убегавшем в контратаку после ошибки Евгения в передаче.

На 63-й Морозов избежал удаления после того, как сыграл рукой в своей штрафной – за этот фол был назначен пенальти, который реализовал Эсекиэль Барко.