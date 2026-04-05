Судья Танашев помешал Руденко принять мяч на линии штрафной «Спартака» после выноса Максименко, сбив хавбека «Локо» плечом

Судья Инал Тананшев помешал хавбеку «Локомотива» Александру Руденко выскочить на мяч на линии штрафной «Спартака». 

Эпизод произошел на 52-й минуте матча Мир РПЛ, в котором впереди железнодорожники (1:0, второй тайм). После подачи углового у ворот «Спартака» мяч оказался у переднего края штрафной после выноса со стороны Александра Максименко.

Руденко готовился принять мяч, но находившийся рядом арбитр сбил футболиста плечом. Атака «Локомотива» при этом продолжилась. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoСпартак
logoАлександр Руденко 1999
logoсудьи
Инал Танашев
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Максименко
Цирк
Ну судья не двигался, ему же нужно где-то стоять было, так уж вышло что мяч отскочил в его сторону. Руденко не видел его что ли...
Это Спартак , Марк !
Наша фортуна и благосклонность судей не знают границ !
Ничо, он потом 2 красных не даст
И пенальти не поставит
И два пенальти в ворота Спартака
Когда фраза «с детства за Спартак» это не слово, а дело 💪🏻
Ещё одно усилие , Миша и мы потесним Дортмунд и доберемся до твоей Баварии !
Всегда рад хорошим людям😊
Судья находился в правильном положении. Его плечо было естественным образом направлено в сторону игрока фк Локомотив. Судья верно не зафиксировал нарушение в данном эпизоде и позволил продолжить матч, так как эпизод не повлиял на развитие атаки. Судьи системы видеоповтора, не усмотрели нарушения в эпизоде.
Вар промолчал. Доколе?
Он вчера свое на Барселону отработал !
Включите совесть !
Да кому интересны эти второстепенные чемпионаты?)
Анал просто весь матч руинит систематически
Причем, будем откровенны, обе команды будут недовольны судейством. И справедливо
Какого этого в черном не удалили ????
Шутка конечно. Но ситуация странная. Не посещай судья был бы удар.
Судья на поле должен быть не заметным. Здесь же он что то набенефисил .
Последняя игра Танашева, я думаю…..
По совокупности факторов
У него там косяки каждые 10 минут игры. Он банально несколько раз неправильно определял, от кого мяч уходит. Свистит невовремя, останавливая перспективные атаки. Не замечает фолы в обе стороны. Это прям отвратительная работа всей судейской бригады.
Назначение неопытного арбитра на такой матч, серьёзная ошибка. Было много весьма странных и противоречивых решений, причём в обе стороны.....
12-й игрок.
