Судья Танашев помешал Руденко принять мяч на линии штрафной «Спартака» после выноса Максименко, сбив хавбека «Локо» плечом
Судья Инал Тананшев помешал хавбеку «Локомотива» Александру Руденко выскочить на мяч на линии штрафной «Спартака».
Эпизод произошел на 52-й минуте матча Мир РПЛ, в котором впереди железнодорожники (1:0, второй тайм). После подачи углового у ворот «Спартака» мяч оказался у переднего края штрафной после выноса со стороны Александра Максименко.
Руденко готовился принять мяч, но находившийся рядом арбитр сбил футболиста плечом. Атака «Локомотива» при этом продолжилась.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
55 комментариев
Наша фортуна и благосклонность судей не знают границ !
Включите совесть !
Шутка конечно. Но ситуация странная. Не посещай судья был бы удар.
Судья на поле должен быть не заметным. Здесь же он что то набенефисил .
По совокупности факторов