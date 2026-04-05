Судья Танашев помешал Руденко принять мяч на линии штрафной «Спартака» после выноса Максименко, сбив хавбека «Локо» плечом

Судья помешал хавбеку «Локо» принять мяч на линии штрафной «Спартака».

Судья Инал Тананшев помешал хавбеку «Локомотива» Александру Руденко выскочить на мяч на линии штрафной «Спартака».

Эпизод произошел на 52-й минуте матча Мир РПЛ , в котором впереди железнодорожники (1:0, второй тайм). После подачи углового у ворот «Спартака » мяч оказался у переднего края штрафной после выноса со стороны Александра Максименко.

Руденко готовился принять мяч, но находившийся рядом арбитр сбил футболиста плечом. Атака «Локомотива » при этом продолжилась.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»