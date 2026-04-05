  Морозов сыграл рукой в штрафной после удара Угальде – Танашев назначил пенальти в ворота «Локомотива», но не удалил защитника, хотя у него уже была желтая. Барко реализовал 11-метровый
Морозов сыграл рукой в штрафной после удара Угальде – Танашев назначил пенальти в ворота «Локомотива», но не удалил защитника, хотя у него уже была желтая. Барко реализовал 11-метровый

«Спартак» с пенальти сравнял счет в дерби с «Локомотивом».

«Спартак» сравнял счет в дерби с «Локомотивом» благодаря пенальти (1:1, второй тайм).

Матч 23-го тура Мир РПЛ проходит на «Лукойл Арене». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде в упор. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать за это нарушение защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте.

Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.

Объясните кто-нибудь, почему это не красная?
Ответ Razrubsis
Объясните кто-нибудь, почему это не красная?
Ладно красная. Почему это хотя бы не жёлтая? 😁
Ответ Razrubsis
Объясните кто-нибудь, почему это не красная?
потому что митрюшкин в этом углу стоял и мог отбивать. но желтая железная должна была быть
Судья, конечно, полный абзац... Умяров выходит один в один, но ему обязательно нужно показать карточку, остановив игру
Ответ Сергей Лепехин
Судья, конечно, полный абзац... Умяров выходит один в один, но ему обязательно нужно показать карточку, остановив игру
Ответ Сергей Лепехин
Судья, конечно, полный абзац... Умяров выходит один в один, но ему обязательно нужно показать карточку, остановив игру
Здесь как раз всё верно - если у игрока карточка становится второй, судья должен остановить игру и показать её.
Мяч летит в створ. Игрок рукой выбивает мяч целенаправленно из створа. Нет даже желтой. Интересное у нас судейство.
Ваще ниче в судебном деле не понимаю)
Паровоз отцепили от гонки. А всего-то тура три тому назад могли выйти в лидеры
Ответ igls54
Паровоз отцепили от гонки. А всего-то тура три тому назад могли выйти в лидеры
Паровоз будем обьективны, не на играл сегодня на победу, даже несмотря на лояльно для них судейство.
Ответ igls54
Паровоз отцепили от гонки. А всего-то тура три тому назад могли выйти в лидеры
Паровоз сам себя весной отцепил, как и всегда
Как это не вторая ЖК? Судьи против Спартака вечно придумывают какую-то дичь
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Как это не вторая ЖК? Судьи против Спартака вечно придумывают какую-то дичь
"Сеня, дичь не улетит, она жаренная" (С).
От судьбы не уйдешь ( с ) Морозов Е.
судейство в каждом матче полное адище....
Чистейшая игра рукой.)
Ответ Amalfitano
Чистейшая игра рукой.)
Ответ GreenLion
Про неудаление Комличенко, Воробьева и Морозова вспомни
Должна быть карточка, 100%. Судья накосячил
Судья Танашев помешал Руденко принять мяч на линии штрафной «Спартака» после выноса Максименко, сбив хавбека «Локо» плечом
5 апреля, 18:02Фото
Лапочкин о назначении Танашева на матч «Спартак» — «Локо»: «Не вызывает удивления. Дебютный сезон судьи в РПЛ проходит фантастически»
5 апреля, 03:55
