Морозов сыграл рукой в штрафной после удара Угальде – Танашев назначил пенальти в ворота «Локомотива», но не удалил защитника, хотя у него уже была желтая. Барко реализовал 11-метровый

«Спартак» с пенальти сравнял счет в дерби с «Локомотивом».

«Спартак» сравнял счет в дерби с «Локомотивом » благодаря пенальти (1:1, второй тайм).

Матч 23-го тура Мир РПЛ проходит на «Лукойл Арене». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте защитник «Локомотива» Евгений Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде в упор. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака » требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать за это нарушение защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте.

Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.

