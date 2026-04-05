  Флик «в восторге» от Канселу и хочет сохранить его в «Барселоне». Каталонцы рассчитывают договориться с «Аль-Хилалем» летом (Diario Sport)
Флик «в восторге» от Канселу и хочет сохранить его в «Барселоне». Каталонцы рассчитывают договориться с «Аль-Хилалем» летом (Diario Sport)

Ханси Флик хочет, чтобы Жоау Канселу остался в «Барселоне».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет сохранить Жоау Канселу в команде.

По информации Diario Sport, немецкий специалист «в восторге» от игры португальца и намерен сделать его основным левым защитником «Барселоны» до конца сезона. В клубе надеются, что «Аль-Хилаль» согласится отпустить Канселу летом, и рассчитывают оформить полноценный трансфер в июне.

Также сообщается, что «Барселона» готова выслушать предложения по Алексу Бальде.

Канселу перешел в «Барселону» зимой на правах аренды из «Аль-Хилаля». В 13 матчах за каталонскую команду португалец забил один гол и сделал два ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Тут даже и говорить ничего не надо, просто забирать со всеми потрохами. Как его туда вообще отдали
Комментарий скрыт
«А твое какое дело, дружок?»
<< В 13 матчах за каталонскую команду португалец забил один гол и сделал два ассиста>>.сухая статистик не совсем справедлив к Конселу,он как минимум ещё в двух-трёх голах принял самое активное участие,в том числе и во вчерашнем победном
Вариантности с ним намного больше . Так что ждём его на следущий сезон однозначно .
Он дно в защите, будет проходной двор с любой серьёзной командой
Канселу нужно было покупать Барсе ещё тогда, когда он за Валенсию творил. Примера его чемп, а он в Италию поехал. Чуть там и в АПЛ пофеерил.
Справедливости ради, прям элитным топом его сделал Пеп.
Он сезон норм отыграл, потом поник, как бразильцы)
Бальде сдал после травмы в прошлом сезоне. И уже классика его травмы в конце сезона, когда начинаются важные матчи
Так он уже восстановился и в заявке.
31 год всего, рано ещё в СА карьеру завершать
Если бы ещё в защите позиционные ошибки регулярно не делал, то был бы бриллиантом просто
Канселу >>>бальде
Его надо сохранить безоговорочно. Он намного лучше Балде. Пусть напрягаются Лапорта и Деку и решат вопрос. Но если они начнут хитрить по своему и тянуть нитку только в свою пользу, у них ума не хватит перехитрить арабов. Надо найти устраивающие обе стороны решение. Не так уж много за него просят. Вообще после первой аренды надо было его оставить в команде.
Все говорили СА - путь в 1 конец, а вот на деле как получается, прекрасно игроки оттуда возвращаются.
Вот бы и нашего Вини с Мбаппе и Джудом в СА отправить)
Материалы по теме
«Барса» хочет, чтобы Канселу расторг контракт с «Аль-Хилалем» и перешел свободным агентом. Каталонцы не могут выкупить защитника с учетом его большой зарплаты (Marca)
30 марта, 10:58
«Барселона» пообещала подписать Канселу, если «Аль-Хилаль» отпустит защитника без компенсации
25 февраля, 19:32
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
24 минуты назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
41 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
45 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
49 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
50 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
9 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
14 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
19 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
29 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем