Флик «в восторге» от Канселу и хочет сохранить его в «Барселоне». Каталонцы рассчитывают договориться с «Аль-Хилалем» летом (Diario Sport)

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет сохранить Жоау Канселу в команде.

По информации Diario Sport, немецкий специалист «в восторге» от игры португальца и намерен сделать его основным левым защитником «Барселоны» до конца сезона. В клубе надеются, что «Аль-Хилаль » согласится отпустить Канселу летом, и рассчитывают оформить полноценный трансфер в июне.

Также сообщается, что «Барселона » готова выслушать предложения по Алексу Бальде .

Канселу перешел в «Барселону» зимой на правах аренды из «Аль-Хилаля». В 13 матчах за каталонскую команду португалец забил один гол и сделал два ассиста.