Флик «в восторге» от Канселу и хочет сохранить его в «Барселоне». Каталонцы рассчитывают договориться с «Аль-Хилалем» летом (Diario Sport)
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик хочет сохранить Жоау Канселу в команде.
По информации Diario Sport, немецкий специалист «в восторге» от игры португальца и намерен сделать его основным левым защитником «Барселоны» до конца сезона. В клубе надеются, что «Аль-Хилаль» согласится отпустить Канселу летом, и рассчитывают оформить полноценный трансфер в июне.
Также сообщается, что «Барселона» готова выслушать предложения по Алексу Бальде.
Канселу перешел в «Барселону» зимой на правах аренды из «Аль-Хилаля». В 13 матчах за каталонскую команду португалец забил один гол и сделал два ассиста.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Вот бы и нашего Вини с Мбаппе и Джудом в СА отправить)