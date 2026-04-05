Симеоне в матче с «Барсой» показывал Лукману, что в ЛЧ нельзя ошибаться в прессинге так, как Альмада. Хавбек «Атлетико» провел матч на скамейке (Давид Винуэса Мальбак)

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснял Адемоле Лукману , как играть в прессинге, указывая на ошибку партнера во время матча с «Барселоной» (1:2) в Ла Лиге .

Об этом рассказал журналист Libertad Digital Давид Винуэса Мальбак.

«Вчера Альмада ошибся при прессинге, и это закончилось желтой карточкой для Николаса (Гонсалеса – Спортс’‘) за игру рукой.

Симеоне сразу же позвал Лукмана, чтобы объяснить ему, чего не следует делать в Лиге чемпионов. Вчера «Атлетико» играл сразу несколько матчей одновременно. Проиграл одну битву, но война продолжается», – написал Мальбак.

Лукман провел весь вчерашний матч на скамейке. «Барса» и «Атлетико » встретятся еще в 1/4 финала Лиги чемпионов.