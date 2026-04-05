Симеоне в матче с «Барсой» показывал Лукману, что в ЛЧ нельзя ошибаться в прессинге так, как Альмада. Хавбек «Атлетико» провел матч на скамейке (Давид Винуэса Мальбак)

  Симеоне в матче с «Барсой» показывал Лукману, что в ЛЧ нельзя ошибаться в прессинге так, как Альмада. Хавбек «Атлетико» провел матч на скамейке
Симеоне в матче с «Барсой» показывал Лукману, что в ЛЧ нельзя ошибаться в прессинге так, как Альмада. Хавбек «Атлетико» провел матч на скамейке

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснял Адемоле Лукману, как играть в прессинге, указывая на ошибку партнера во время матча с «Барселоной» (1:2) в Ла Лиге

Об этом рассказал журналист Libertad Digital Давид Винуэса Мальбак. 

«Вчера Альмада ошибся при прессинге, и это закончилось желтой карточкой для Николаса (Гонсалеса – Спортс’‘) за игру рукой.

Симеоне сразу же позвал Лукмана, чтобы объяснить ему, чего не следует делать в Лиге чемпионов. Вчера «Атлетико» играл сразу несколько матчей одновременно. Проиграл одну битву, но война продолжается», – написал Мальбак. 

Лукман провел весь вчерашний матч на скамейке. «Барса» и «Атлетико» встретятся еще в 1/4 финала Лиги чемпионов. 

На что способен «Спартак» в сезоне?13992 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Давида Винуэсы Мальбака
Будет конечно забавно, если Симеоне по итогу проиграет все три матча.
Мне принцип Флика больше нравится, «каждый матч - главный». Психология победителей, не выковывается в выборочных матчах.
Было бы здорово! но поберёг Лукмана который пока свежий очень опасен особенно первый тайм, надо будет его как то срубать чтоб приостановить его пыл . Да ещё основа вернётся у Атлетов пропустившая матч. Будут еще 2 матча зарубы
Всё проще, Атлетико не борется за ЛаЛигу, а Барсе необходимо выигрывать все матчи.
