Симеоне в матче с «Барсой» показывал Лукману, что в ЛЧ нельзя ошибаться в прессинге так, как Альмада. Хавбек «Атлетико» провел матч на скамейке (Давид Винуэса Мальбак)
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне объяснял Адемоле Лукману, как играть в прессинге, указывая на ошибку партнера во время матча с «Барселоной» (1:2) в Ла Лиге.
Об этом рассказал журналист Libertad Digital Давид Винуэса Мальбак.
«Вчера Альмада ошибся при прессинге, и это закончилось желтой карточкой для Николаса (Гонсалеса – Спортс’‘) за игру рукой.
Симеоне сразу же позвал Лукмана, чтобы объяснить ему, чего не следует делать в Лиге чемпионов. Вчера «Атлетико» играл сразу несколько матчей одновременно. Проиграл одну битву, но война продолжается», – написал Мальбак.
Лукман провел весь вчерашний матч на скамейке. «Барса» и «Атлетико» встретятся еще в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Давида Винуэсы Мальбака
Мне принцип Флика больше нравится, «каждый матч - главный». Психология победителей, не выковывается в выборочных матчах.