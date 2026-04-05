«За пределами штрафной, а они назначают пенальти. Непонятно». Тренер баскетбольной «Валенсии» Мартинес упомянул футбол, иронизируя над критикой журналистом ТВ «Реала» судейства с «Басконией»

Тренер баскетбольной «Валенсии» пошутил о недовольстве «Реала» судейством.

Тренер баскетбольной команды «Валенсии» Педро Мартинес упомянул футбол, иронизируя над претензиями «Реала» к судейству.

Мартинес ответил на твит журналиста «Реал Мадрид ТВ» Алексиса Родригеса после поражения баскетбольного «Реала» от «Басконии» в пятничном матче Евролиги (96:98).

Комментируя фол Марио Хезони на Коби Симмонсе, после которого «Баскония » заработала победные два очка, Родригес написал: «Из-за этого фола «Реал» не обыграл «Басконию». Скандал. Это действие было последней каплей. Только представьте, как прошла остальная часть матча».

«И это за пределами штрафной площадки, а они назначают пенальти. Непонятно», – написал Мартинес в комментариях под публикацией.