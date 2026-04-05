  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «За пределами штрафной, а они назначают пенальти. Непонятно». Тренер баскетбольной «Валенсии» Мартинес упомянул футбол, иронизируя над критикой журналистом ТВ «Реала» судейства с «Басконией»
4

Тренер баскетбольной команды «Валенсии» Педро Мартинес упомянул футбол, иронизируя над претензиями «Реала» к судейству.

Мартинес ответил на твит журналиста «Реал Мадрид ТВ» Алексиса Родригеса после поражения баскетбольного «Реала» от «Басконии» в пятничном матче Евролиги (96:98).

Комментируя фол Марио Хезони на Коби Симмонсе, после которого «Баскония» заработала победные два очка, Родригес написал: «Из-за этого фола «Реал» не обыграл «Басконию». Скандал. Это действие было последней каплей. Только представьте, как прошла остальная часть матча».

«И это за пределами штрафной площадки, а они назначают пенальти. Непонятно», – написал Мартинес в комментариях под публикацией.

На что способен «Спартак» в сезоне?13992 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoВаленсия
logoВаленсия
logoРеал
Педро Мартинес
ахахаха
соцсети
logoсудьи
logoБаскония
Реал Мадрид ТВ
logoМарио Хезоня
logoКоби Симмонс
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Скоро в балете начнут тролить Реал, Перес красавчик, так держать👏
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. 27 очков Тимоте Луваву-Кабарро помогли «Басконии» справиться с «Манресой», «Валенсия» выиграла у «Бреогана» и другие результаты
5 апреля, 18:44
«Как «Реал» мог закончить матч с двумя фолами? Расскажем». «Атлетико» выложил эпизоды дерби, включая стык Карвахаля с Льоренте, падение Винисиуса и толчок Лукмана Рюдигером
24 марта, 19:22Фото
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
23 минуты назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
40 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
44 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
48 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
49 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
8 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
13 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
18 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
28 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем