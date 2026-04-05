Батраков набрал 20+ очков во втором сезоне РПЛ подряд. С 2009-го это удавалось только Халку, Промесу, Азмуну и Дзюбе
Батраков набрал 20+ очков во втором сезоне РПЛ подряд.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков набрал 20+ очков по «гол+пас» в РПЛ во втором сезоне подряд.
Хавбек сделал ассист в матче со «Спартаком» (1:0, первый тайм). В этом сезоне чемпионата России на его счету 12 голов и 8 голевых передач, в прошлом было 14+7.
С 2009 года Батраков – первый игрок «Локомотива» с двумя сезонами подряд с 20+ результативными действиями и пятый во всей лиге после Халка, Квинси Промеса, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.
На что способен «Спартак» в сезоне?13992 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохая компания!
Неужели Сперцян ни разу не залетал в эту компанию?
Неужели Сперцян ни разу не залетал в эту компанию?
Эдик 4 сезон подряд будучи полузащитником забивает от 10 голов. Эдик 20+ набрал 2022/23 и в этом сезоне
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем