  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Батраков набрал 20+ очков во втором сезоне РПЛ подряд. С 2009-го это удавалось только Халку, Промесу, Азмуну и Дзюбе
5

Батраков набрал 20+ очков во втором сезоне РПЛ подряд. С 2009-го это удавалось только Халку, Промесу, Азмуну и Дзюбе

Батраков набрал 20+ очков во втором сезоне РПЛ подряд.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков набрал 20+ очков по «гол+пас» в РПЛ во втором сезоне подряд.

Хавбек сделал ассист в матче со «Спартаком» (1:0, первый тайм). В этом сезоне чемпионата России на его счету 12 голов и 8 голевых передач, в прошлом было 14+7.

С 2009 года Батраков – первый игрок «Локомотива» с двумя сезонами подряд с 20+ результативными действиями и пятый во всей лиге после Халка, Квинси Промеса, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

На что способен «Спартак» в сезоне?13992 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
logoЛокомотив
logoАкрон
logoХалк
logoАлексей Батраков
logoСпартак
logoКвинси Промес
logoЗенит
logoвысшая лига ОАЭ
logoАртем Дзюба
logoАтлетико Минейро
logoШабаб Аль-Ахли
logoвысшая лига Бразилия
рекорды
logoСердар Азмун
logoпремьер-лига Россия
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохая компания!
Неужели Сперцян ни разу не залетал в эту компанию?
Александр Макаров
Неужели Сперцян ни разу не залетал в эту компанию?
Эдик 4 сезон подряд будучи полузащитником забивает от 10 голов. Эдик 20+ набрал 2022/23 и в этом сезоне
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем