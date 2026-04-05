  Гендиректор «Динамо» Пивоваров о судействе в РПЛ: «Мы подошли к матчу с «Зенитом» ослабленными, а Соболев должен был пропускать игру, по мнению ЭСК. Не хватает прозрачности»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров о судействе в РПЛ: «Мы подошли к матчу с «Зенитом» ослабленными, а Соболев должен был пропускать игру, по мнению ЭСК. Не хватает прозрачности»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что судейству в Мир РПЛ не хватает прозрачности.

– Вопрос по судейству: нет ли у вас ощущения недосказанности по отдельным матчам, что важно для всей лиги – в частности, с игрой «Зенит» – «Динамо» Махачкала. Вы бы хотели, когда есть острый кризис, слышать ВАР-переговоры арбитров, по итогам которых они принимают ключевое решение?

– В целом прозрачности в судействе не хватает. Прозрачности и последовательности. Как пример – мы подошли к матчу с «Зенитом» без ключевого игрока, Рубенса. Обе желтые карточки он получил, по мнению главы судейского корпуса, незаслуженно.

А за «Зенит» играл Соболев, который, по решению ЭСК, должен был получить в матче со «Спартаком» вторую желтую карточку и, соответственно, пропускать матч с нами. То есть мы подошли к матчу ослабленными, а «Зенит» в несправедливо хорошем составе.

– Но вы входите в комитет профессионального футбола…

– Да, но комитет не собирается.

– Почему?

– Не знаю.

– Я к тому, что нет ли у вас инициативы, чтобы по регламенту отменять желтую карточку, если есть соответствующее решение ЭСК?

– Была куча инициатив, был даже переговорный процесс. Но в итоге никаких изменений в судействе мы не увидели. То есть был создан процесс, а нашей целью процесс не является. Нашей целью является результат. К сожалению, инициатива была превращена в процесс.

– Вы имеете ввиду широко известную инициативу РПЛ по улучшению ситуации в судействе?

– Да, – сказал Пивоваров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Вы уже лет 20 ослабленные)
Чёртов Зенит даже в Оренбург своего бразильца направил , чтобы вам двушку влепить
Ответ Александр Беляков
За прозрачностью пусть к Горбачеву идёт !
В Прожектор Перестройки ))
В Москве ещё остались не ноющие клубы? Краснодар и Зенит борются за чемпионство, а ноет Москва. Надоели честно.
Ответ Удар Кержакова
Да смысл мне куда-то рваться. Зенит лидер по судейским ошибкам против них последние 3 сезона. Это сухая статистика.
67-ая статья.

Про Краснодарские пенальти или карточки Кордобе, как понимаю, ждать не стоит?
динамо нулевое было в том матче а все соболева винят
Ну вот теперь будет очень интересно посмотреть на то, что скажет ЭСК - по поводу заехавшего рукой по физиономии Руденко в своей штрафной Денисова. :)
Ответ Фантом
Вони в прессе нет, поэтому Мажич отмажет судейку
Аха, ну кто бы сомневался, что этот почетный работник маяка будет смешно, но стыдно ныть. Там в очном матче с Зенитом судья все сделал чтобы вас усилить, кто же виноват, что и это вам не помогло. Что же Пивоваров об этом молчит?
Я шутил, что Динамо про гол Крыльев будут говорить. А они вообще дно пробили
Господин ген.дир. все проблемы в клубе решены! Вот отсутствие на поле Соболева сделало бы вас полностью счастливым! Браво!
-Вы входите в комитет проф. футбола?
-Но он не собирается
-Почему?
- Не знаю...🤷‍♀️

Чему можно после этого удивляться
Ответ SHUREPA
Печальные господа в руководстве моего любимого клуба.....
