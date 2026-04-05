Гендиректор «Динамо» Пивоваров о судействе в РПЛ: «Мы подошли к матчу с «Зенитом» ослабленными, а Соболев должен был пропускать игру, по мнению ЭСК. Не хватает прозрачности»
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что судейству в Мир РПЛ не хватает прозрачности.
– Вопрос по судейству: нет ли у вас ощущения недосказанности по отдельным матчам, что важно для всей лиги – в частности, с игрой «Зенит» – «Динамо» Махачкала. Вы бы хотели, когда есть острый кризис, слышать ВАР-переговоры арбитров, по итогам которых они принимают ключевое решение?
– В целом прозрачности в судействе не хватает. Прозрачности и последовательности. Как пример – мы подошли к матчу с «Зенитом» без ключевого игрока, Рубенса. Обе желтые карточки он получил, по мнению главы судейского корпуса, незаслуженно.
А за «Зенит» играл Соболев, который, по решению ЭСК, должен был получить в матче со «Спартаком» вторую желтую карточку и, соответственно, пропускать матч с нами. То есть мы подошли к матчу ослабленными, а «Зенит» в несправедливо хорошем составе.
– Но вы входите в комитет профессионального футбола…
– Да, но комитет не собирается.
– Почему?
– Не знаю.
– Я к тому, что нет ли у вас инициативы, чтобы по регламенту отменять желтую карточку, если есть соответствующее решение ЭСК?
– Была куча инициатив, был даже переговорный процесс. Но в итоге никаких изменений в судействе мы не увидели. То есть был создан процесс, а нашей целью процесс не является. Нашей целью является результат. К сожалению, инициатива была превращена в процесс.
– Вы имеете ввиду широко известную инициативу РПЛ по улучшению ситуации в судействе?
– Да, – сказал Пивоваров.
Про Краснодарские пенальти или карточки Кордобе, как понимаю, ждать не стоит?
