Тренер «Балтики» Нагайцев о 2:2 с «Махачкалой»: «Рано успокоились – игра удается, все хорошо. Не удалось достучаться до ребят, что надо играть до конца»

Тренер «Балтики» Нагайцев о 2:2 с «Махачкалой»: рано успокоились.

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев объяснил потерю очков в матче с «Динамо » Махачкала недостатком концентрации игроков.

Встреча 23-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 2:2. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев пропускал игру из-за дисквалификации.

«Немного рано успокоились: игра удается, все хорошо. Не удалось встряхнуть ребят, что надо играть до конца.

Говорили об этом в перерыве, что второй тайм нужно провести так же, как играли в начале и в середине первого. Но не удалось достучаться», – сказал Нагайцев.