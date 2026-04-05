Мартинелли должны были удалить за толчок судьи в матче с «Саутгемптоном», считает экс-арбитр Халси: «Габриэл проявил неуважение, а Бэрротт подвел судейское сообщество, не показав красную»

Экс-арбитр Халси: Мартинелли проявил неуважение к судье, толкнув его.

Бывший арбитр АПЛ Марк Халси заявил, что вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли должен был получить красную карточку за толчок судьи Сэма Бэрротта во время матча с «Саутгемптоном » в Кубке Англии (1:2).

В концовке встречи бразилец пытался быстро разыграть штрафной и толкнул Бэрротта, схватив мяч. Арбитр показал игроку желтую карточку.

«Судья Сэм Бэрротт назначает штрафной в пользу «Арсенала », Мартинелли подбегает и отталкивает Сэма в сторону. Извините, но в этой ситуации Габриэл Мартинелли проявил полное неуважение к судье.

Хотя Сэм показал желтую карточку, для меня это красная. Нельзя прикасаться к арбитру, тем более толкать его. Нужно подумать о том, что происходит по всей стране, на любительском уровне, где по выходным судьи работают на местных матчах. Какой сигнал это им посылает?

Я считаю, что Сэм хорошо отсудил матч, но он подвел судейское сообщество, не удалив Мартинелли за толчок при назначении штрафного, когда тот пытался быстро разыграть мяч», – сказал Халси в интервью The Sun.