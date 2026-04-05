Мартинелли должны были удалить за толчок судьи в матче с «Саутгемптоном», считает экс-арбитр Халси: «Габриэл проявил неуважение, а Бэрротт подвел судейское сообщество, не показав красную»
Бывший арбитр АПЛ Марк Халси заявил, что вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли должен был получить красную карточку за толчок судьи Сэма Бэрротта во время матча с «Саутгемптоном» в Кубке Англии (1:2).
В концовке встречи бразилец пытался быстро разыграть штрафной и толкнул Бэрротта, схватив мяч. Арбитр показал игроку желтую карточку.
«Судья Сэм Бэрротт назначает штрафной в пользу «Арсенала», Мартинелли подбегает и отталкивает Сэма в сторону. Извините, но в этой ситуации Габриэл Мартинелли проявил полное неуважение к судье.
Хотя Сэм показал желтую карточку, для меня это красная. Нельзя прикасаться к арбитру, тем более толкать его. Нужно подумать о том, что происходит по всей стране, на любительском уровне, где по выходным судьи работают на местных матчах. Какой сигнал это им посылает?
Я считаю, что Сэм хорошо отсудил матч, но он подвел судейское сообщество, не удалив Мартинелли за толчок при назначении штрафного, когда тот пытался быстро разыграть мяч», – сказал Халси в интервью The Sun.