  Никол о Слоте: «Глядя на игру «Ливерпуля», думаешь лишь о том, что может пойти не так – болельщикам страшно каждый раз. Это означает большие проблемы для любого тренера»
Никол о Слоте: «Глядя на игру «Ливерпуля», думаешь лишь о том, что может пойти не так – болельщикам страшно каждый раз. Это означает большие проблемы для любого тренера»

Экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол высказался о положении главного тренера мерсисайдцев Арне Слота.

В субботу «Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:4 в 1/4 финала Кубка Англии на «Этихаде» и вылетел из турнира.

«Сейчас из «Ливерпуля» высосали жизнь. Знаете, смотреть на игру «Ливерпуля» становится все труднее. Каждый раз, когда начинается игра, все, о чем вы думаете, – это о том, что может пойти не так и когда это случится, вот что я чувствую. И если я нахожусь за 3000 миль, что же чувствуют люди на «Энфилде»?

Не прошло и часа – 58 минут, – как половина из 8000 болельщиков «Ливерпуля» покинула стадион. Я никогда в жизни не видел, чтобы такое происходило. Так что я действительно начинаю колебаться, потому что становится неловко и немного нелепо.

И тот факт, что мы подходим к матчу с «ПСЖ» в Лиге чемпионов до смерти напуганными тем, каким может быть счет... Для любого тренера, неважно, как его зовут и что написано в его резюме, это означает большие неприятности. Сейчас ему предстоит не только удержать команду на плаву, но и сохранить работу, потому что дела идут все хуже.

Каждый раз, когда они выходят на поле, болельщикам становится страшно, потому что они не уверены, сколько [пропустят]. Вы знаете, что голы будут, просто не уверены, сколько именно. И для любого тренера, который находится в таком положении, когда все начинают терять к нему доверие, это означает большие проблемы», – сказал Никол.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN UK
Я с этим вопросом в голове много лет матчи Спартака смотрю
