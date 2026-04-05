Тренер «Махачкалы» Евсеев о 2:2 с «Балтикой»: «Кто им два мяча забивал в РПЛ? Тот, кто меньше всего забивает. Мы сами себе привозим один гол, второй»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре Мир РПЛ.
«Мы то в Самаре отдаем [моменты], то тут. В матче с ЦСКА да, нас переиграли. А тут мы сами себе привозим один гол, второй.
Другой вопрос задайте. «Балтике» кто‑то два мяча забивал [в текущем чемпионате]? Сейчас у них 11 мячей пропущено в чемпионате. А забили кто? Кто меньше всего забивает», – сказал Евсеев.
«Махачкала» забила 14 голов в нынешнем сезоне РПЛ – меньше всех.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
в тексте Евсеев, на видео тренер Балтики, спортс такой спортс.
Евсеев у Слота научился послематчевые интервью давать🙂
Евсеев люто угарает на всех вьюшках. За что ему респект
