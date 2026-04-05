Борини о футболе в Италии: «Он на десятилетия отстает от Англии, Испании, Германии, Франции – по инфраструктуре, подготовке игроков. Мы надеемся просто выйти на ЧМ, но целью должна быть победа»

Фабио Борини: итальянский футбол сильно отстает.

Бывший форвард сборной Италии Фабио Борини заявил, что итальянский футбол отстает по сравнению с другими европейскими топ-лигами.

Сборная Италии в третий раз подряд не прошла на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в финале плей-офф квалификации турнира (1:1, пенальти – 1:4).

«Для нас не увидеть нашу сборную на чемпионате мира – это сюрреализм. Конечно, я планировал приехать на чемпионат мира, если бы мы были там, но это не тот случай. Я знаю нескольких игроков и в этом году чувствовал привязанность к сборной больше, чем когда-либо, и невозможно поверить, что нас там не будет.

Сейчас в Италии все меняется, и все говорят, что итальянскому футболу нужны перемены на высшем уровне, начиная с президента футбольной федерации и далее по нисходящей. Все говорят об этом, и это происходит. Понятно, что сегодня мы не знаем, будет это к лучшему или к худшему, потому что итальянский футбол отстает – поверьте мне, он сильно отстает даже по сравнению с английским футболом. Он на десятилетия отстал от немецкого, французского и испанского футбола, он отстает по инфраструктуре и даже по подготовке игроков.

В 2007 году я делал в «Челси » то, чего до сих пор не делают в Италии, в том, что касается становления игроков – например, изучал профессию и то, как быть игроком, а это сложно. Итальянских игроков не хватает, потому что мы взрослеем намного позже, чем английские футболисты. В команде могут быть англичане в возрасте 20, 21 или 22 лет, но в Италии в 22 года вы даже не играете – это безумие, и это обязательно должно измениться, чтобы у нас хотя бы шанс пройти квалификацию.

Мы не должны надеяться на попадание на чемпионат мира, достаточно просто пройти квалификацию, но нашей целью должна быть победа. Сейчас мы просто надеемся пройти квалификацию, и это серьезный регресс по сравнению с 2006 годом, когда я праздновал победу на улицах, будучи маленьким», – сказал Борини.