  • Галактионов перед дерби со «Спартаком»: «У Батракова было повреждение, но на уровне готовности это не сказалось. Чувствуются импульс и накал, но важно не перенастроиться»
4

Галактионов высказался перед дерби со «Спартаком».

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий перед матчем со «Спартаком» в 23-м туре Мир РПЛ

Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У Батракова было повреждение после матча с «Акроном». Чуть больше недели ему понадобилось для восстановления. Только со вторника он приступил к тренировкам, но на уровне готовности это не сказалось, противопоказаний никаких нет.

Это дерби, большой матч, поэтому чувствуются импульс и накал. Но важно не перенастроиться. Сегодня есть конкретный матч, в котором надо показать хорошее качество игры и победить», – сказал Галактионов.

Давай, Михалыч, нужна победа ❤️💚
про травму это обычный прогон чтобы не отпускать игрока в сборную перед очень важным матчем.
Сейчас на сборную можно забить. Игры все равно значения не имеют
В соседней деревне нужен пастух...
