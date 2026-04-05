Галактионов перед дерби со «Спартаком»: «У Батракова было повреждение, но на уровне готовности это не сказалось. Чувствуются импульс и накал, но важно не перенастроиться»

Галактионов высказался перед дерби со «Спартаком».

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов дал комментарий перед матчем со «Спартаком » в 23-м туре Мир РПЛ .

Матч пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«У Батракова было повреждение после матча с «Акроном». Чуть больше недели ему понадобилось для восстановления. Только со вторника он приступил к тренировкам, но на уровне готовности это не сказалось, противопоказаний никаких нет.

Это дерби, большой матч, поэтому чувствуются импульс и накал. Но важно не перенастроиться. Сегодня есть конкретный матч, в котором надо показать хорошее качество игры и победить», – сказал Галактионов.