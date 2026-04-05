Карседо перед дерби: «Локомотив» опережает «Спартак» на 6 очков – это сильная команда. У нас есть собственный стиль – постараемся сыграть в атаку и порадовать болельщиков»

Карседо о дерби с «Локо»: «Спартак» постарается сыграть в атаку.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карседо заявил, что его команда планирует играть в атакующий футбол в дерби с «Локомотивом ».

Матч 23-го тура Мир РПЛ пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Международная пауза – положительный момент для нас, поработали над многими деталями. У нас есть собственный стиль. И хорошо, если команда умеет адаптироваться к соперникам, и мы это делаем. Сегодня постараемся показать свой футбол, сыграть в атаку и порадовать болельщиков.

– В каком состоянии Игорь Дмитриев?

– Последние два‑три дня он полноценно тренировался. Да, была пауза, около двух‑трех недель, но сегодня он готов и, возможно, поможет команде во втором тайме.

«Локомотив» опережает нас на шесть очков. Значит, это очень хорошая и сильная команда. Сильная сторона соперника – контратаки, еще они хороши при длинных передачах. Нам нужно показать свой футбол и выложиться на максимум, – сказал Карседо.