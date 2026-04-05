«Атлетико» запросил у СТА разъяснений по отмене красной Мартину в матче с «Барсой»: «Аудиозаписи ВАР – ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит повтор»

«Атлетико» обратился в СТА по отмене красной Мартину.

«Атлетико» запросил у Технического комитета судей (CTA) официальное объяснение по поводу отмены красной карточки защитнику «Барселоны» Жерару Мартину (1:2) в матче Ла Лиги .

На 46-й минуте Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады , перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

В качестве примера в «Атлетико » ссылаются на эпизод, который несколько туров назад использовался в программе Tiempo de Revisión (испанская телепрограмма в разбором судейских моментов – Спортс’‘), где было определено, что похожий фол в матче «Бетис» – «Райо Вальекано» должен был наказываться красной карточкой.

«Невозможно конкурировать, когда тебе объясняют одни правила, а применяются другие. Аудиозаписи ВАР – это просто ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит эпизод на мониторе. Это идеальный пример того, о чем нам говорили, что так делать нельзя.

Судьи ВАР вредят своим коллегам, хотелось бы, чтобы они защищали их так же, как это делаем мы», – передает недовольство «Атлетико» Marca.