  • «Атлетико» запросил у СТА разъяснений по отмене красной Мартину в матче с «Барсой»: «Аудиозаписи ВАР – ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит повтор»
«Атлетико» обратился в СТА по отмене красной Мартину.

«Атлетико» запросил у Технического комитета судей (CTA) официальное объяснение по поводу отмены красной карточки защитнику «Барселоны» Жерару Мартину (1:2) в матче Ла Лиги.

На 46-й минуте Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

В качестве примера в «Атлетико» ссылаются на эпизод, который несколько туров назад использовался в программе Tiempo de Revisión (испанская телепрограмма в разбором судейских моментов – Спортс’‘), где было определено, что похожий фол в матче «Бетис» – «Райо Вальекано» должен был наказываться красной карточкой.

«Невозможно конкурировать, когда тебе объясняют одни правила, а применяются другие. Аудиозаписи ВАР – это просто ужас. Арбитра заранее настраивают еще до того, как он посмотрит эпизод на мониторе. Это идеальный пример того, о чем нам говорили, что так делать нельзя. 

Судьи ВАР вредят своим коллегам, хотелось бы, чтобы они защищали их так же, как это делаем мы», – передает недовольство «Атлетико» Marca. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoАтлетико
logoБарселона
logoТьяго Альмада
logoЖерар Мартин
видеоповторы
logoЛа Лига
Матео Бускетс Феррер
logoсудьи
Могли бы и по Симеоне в кубковом матче заодно запросить:)🤣🤣🤣
Я смотрю Мадрид прямо столица обиженных нытиков и лузеров ))
Ответ Валерий Ильинич
Так барса тоже самое сделала после матча кубка где 4-0 проиграли) это наверно другое да😄
Ответ заблокированному пользователю
Как-будто это относится к каждому из этих 3 клубов
Ну не было там никакой красной, это же очевидно… всем кроме местных меренговых, которые со вчерашнего дня в трауре))
Ответ Simply Yakubu
Комментарий скрыт
Ответ Максат Жумагулов
Сегодня в матче Валенсия-Сельта был аналогичный момент. Даже карточки не показали.
Смысле настраивали ? Он что радио или телевизор? Ему дали подсказку почему он должен посмотреть , для этого ВАР и вводилась
Скажем - мы тут видим отсутствие умысла - перепроверь бро
Судья идет смотреть.
Заранее настраивают?
Что за нытики...
Ответ mi1an
Это реально смешно. Хотелось бы услышать версию матрасов, как по их мнению работает ВАР. Типа:
-Слышь, к монитору подойди.
-Зачем?
-Ну прост)
Ответ Simbad
Не так, подойди к монитору, чисто поржать)
Маргариновые мысленно уже +1 вчера ждали, а тут бац и +7 а дальше ожидаемая истерика....
Ответ BurBon
Да они истерят уже сутки, причем не оттого, что их команда с возвращением Мбаппе и Беллингема снова превращается в тыкву, а потому что «Барса» не потеряла очки. Все, что нужно знать, про этот, так называемый лучший клуб мира и его болельщиков)
Тут ваще можно и игроку Атлетико претензию предъявить … он же второй на мяче… видишь же, что не успеваешь и мяч выносят, куда копыта совать?! Как игроку после выноса тормозить ногу ?! Может и опасно….но блин, он первый на мяче, а далее не более чем движение ноги по инерции… срыва атаки, опасностей никаких нет, фола последней надежды тем более… видно даже, как Жерар после момента, особо не поняв и не заметив - торопился в защиту) тут желтая - потолок!
Это тот атлетико, который кричал "не трожьте судей"? )
да все верно ВАР поступил и судья разобрался, Мартин был "на своей территории", а Алмада явно опаздывал:

https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.57.07.rh1jcs
https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.58.20.rh72pl
Ответ vel
Так и запишем, когда фолы будут на игроке барсы - сам подставился! вот и кунде точно сам подставился под игрока с мячом, но это не мешает спортсу с фанатиками в течении неделе ныть на главной странице )
Ле Норман об отмене удаления Мартина: «Это красная для всех, кто разбирается в футболе. Если бы я так сделал, меня бы удалили. Арбитр видел, что это опасно, и сначала верно решил»
5 апреля, 13:19
Ямаль не праздновал победный гол Левандовского «Атлетико». Вингер «Барсы» прошел мимо Флика после игры и сердито указал на что-то пальцем, когда тренер хотел его остановить
5 апреля, 12:29
Рекомендуем
Главные новости
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
1 минуту назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
5 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
9 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
10 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
24 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
27 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
32 минуты назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
46 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
40 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
53 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
58 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем