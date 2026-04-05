«Спартак» о невозвращении Бонгонда из сборной: «Федерация ДР Конго велела футболистам остаться в Киншасе. Это противоречит правилам ФИФА – будем разбираться»

«Спартак» недоволен невозвращением полузащитника Тео Бонгонда из расположения сборной ДР Конго.

1 апреля сборная ДР Конго вышла на ЧМ-2026, обыграв команду Ямайки (1:0) в дополнительное время в финале межконтинентальных стыковых матчей квалификации турнира. Бонгонда по-прежнему не вернулся в расположение клуба и пропустит сегодняшнее дерби с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ.

«Федерация футбола ДРК велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм», – говорится в заявлении «Спартака».

Игроков ДР Конго не отпустили в клубы из-за приемов в связи с выходом на ЧМ впервые за 52 года. «Лилль», «Эспаньол» и другие недовольны, в ФИФА направлена жалоба: «Зарплату платим мы»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Пусть они ему ЗП и платят умники
ну побухать их оставили! че непонятно то?
Тоже так думаю. ДР Конго на чемпионате мира, это невероятно! Там стопудово футболистам такую поляну накрыли, что за пару дней в себя не прийти
Удивительная Африка, у них свои правила
И основанный на них свой мир
Прием святое дело. Как выход не обмыть?
Надо будет Бонганде
Дать скакалкой по плечу.
Стул пустым останется, ой беда.
Контракт разорвать и пусть этот житель Африки неустойку платит
Он тут причем, ему власти велели
Если власти велят с крыши прыгнуть, он тоже прыгнет?
Дайте отметить парню чо
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
22 минуты назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
39 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
43 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
47 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
48 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
7 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
12 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
17 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
27 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем