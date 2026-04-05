«Спартак» о невозвращении Бонгонда из сборной: «Федерация ДР Конго велела футболистам остаться в Киншасе. Это противоречит правилам ФИФА – будем разбираться»

«Спартак» о невозвращении Бонгонда из сборной ДР Конго: это против правил ФИФА.

1 апреля сборная ДР Конго вышла на ЧМ-2026, обыграв команду Ямайки (1:0) в дополнительное время в финале межконтинентальных стыковых матчей квалификации турнира. Бонгонда по-прежнему не вернулся в расположение клуба и пропустит сегодняшнее дерби с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ.

«Федерация футбола ДРК велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА . Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм», – говорится в заявлении «Спартака».

