Нергор про 1:2 с «Саутгемптоном» в Кубке: «Арсенал» пропустил глупый гол после выноса – такого нельзя допускать. Мы были недостаточно хороши в целом, это не связано с травмами»

Полузащитник «Арсенала» Кристиан Нергор назвал глупым второй пропущенный гол в матче с «Саутгемптоном » в 1/4 финала Кубка Англии (1:2).

Полузаoитник Ши Чарльз забил победный гол «Саутгемптона» на 85-й минуте матча. Голевая атака началась с ошибки «Арсенала » в центре поля после выноса мяча голкипером Даниэлем Перецом.

«Временами [игра] была слишком хаотичной. Соперники делали очень резкие переходы, с которыми мы не очень хорошо справлялись. Во втором тайме мы получили импульс, особенно когда сравняли счет и пропустили очень глупый гол после выноса от ворот – такое нельзя допускать или мириться с этим. Это очень огорчает, но во вторник нас ждет важная игра, и нам пора показать, на что мы способны.

В какие-то моменты мы чувствовали, что контролируем ситуацию, но иногда нас действительно переигрывали. В целом, мы были недостаточно хороши. Но были моменты, когда мы могли бы чуть лучше воспользоваться энергией. Именно в такие моменты нам следовало действовать острее.

Этому нет оправданий. Это никак не связано с травмами или доступностью игроков. У нас на поле была действительно хорошая команда, которая должна была сыграть на высоком уровне. Нам нужно собраться с силами. Нам осталось побороться в двух важных турнирах», – сказал Нергор.