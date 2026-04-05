Голенков до крови разбил голову Киршу в верховой борьбе в матче «Ростова» с «Пари НН»: «Признаю, попал локтем, Илье здоровья. Уже пообщались чуть‑чуть с ним»
Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о единоборстве с Ильей Киршем, в результате которого защитник «Пари НН» получил рассечение. На 86-й минуте Голенков в верховой борьбе локтем попал в голову Киршу, у которого заструилась кровь.
Голенков получил желтую карточку, а Кирш был заменен через несколько минут.
Встреча 23-го тура Мир РПЛ завершилась победой ростовчан со счетом 1:0.
– Вся команда сегодня билась. Все знают наше турнирное положение, поэтому все вышли с максимальным зарядом. Все действовали с максимальной самоотдачей.
– Что было в том единоборстве, когда Кирш получил рассечение?
– Признаю, попал локтем. Илье здоровья. Вроде уже пообщались чуть‑чуть с ним, – сказал Голенков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Футбол контактный вид спорта.
Прочитал "Криша". Нехило Пари Сен НН усилился)
Роналду против Роналдо? 😁
Против Реналдо)
Так вроде бы или всё таки пообщались?🤨
Пообщались. Кирш играл немного за Ростов.
Голенков говорил, а Кирш молчал — вроде пообщались.
Здоровья!
