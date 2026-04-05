Голенков до крови разбил голову Киршу в верховой борьбе в матче «Ростова» с «Пари НН»: «Признаю, попал локтем, Илье здоровья. Уже пообщались чуть‑чуть с ним»

Нападающий «Ростова » Егор Голенков высказался о единоборстве с Ильей Киршем, в результате которого защитник «Пари НН » получил рассечение. На 86-й минуте Голенков в верховой борьбе локтем попал в голову Киршу, у которого заструилась кровь.

Голенков получил желтую карточку, а Кирш был заменен через несколько минут.

Встреча 23-го тура Мир РПЛ завершилась победой ростовчан со счетом 1:0.

– Вся команда сегодня билась. Все знают наше турнирное положение, поэтому все вышли с максимальным зарядом. Все действовали с максимальной самоотдачей.

– Что было в том единоборстве, когда Кирш получил рассечение?

– Признаю, попал локтем. Илье здоровья. Вроде уже пообщались чуть‑чуть с ним, – сказал Голенков.