«Лион» не побеждает 9 матчей подряд, у Эндрика 1 гол в 10 последних играх за клуб

У Эндрика 1 гол в 10 последних играх за «Лион».

«Лион» продлил серию без побед до 9 матчей – 5 ничьих, 4 поражения.

Сегодня команда Паулу Фонсеки сыграла вничью с «Анже » (0:0) в 28-м туре Лиги 1.

У арендованного у «Реала » Эндрика 1 гол в 10 последних играх за «Лион». Бразильский форвард не забивает 4 матча подряд за французский клуб.

«Лион» идет на 5-й строчке в таблице и может опуститься ниже по итогам тура. У команды 48 очков, отставание от лидирующего «ПСЖ» – 15 баллов.

12 апреля «Лион » примет «Лорьян».