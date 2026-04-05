Павел Мамаев: «Соболев подтверждал свой уровень в «Спартаке», а сейчас обрел уверенность в «Зените». Для меня это не удивление»
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в весенней части сезона.
После зимней паузы форвард поучаствовал в 7 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
«Саша Соболев начал забивать, и «Зениту» стало гораздо легче добиваться результата. Всю дорогу после перехода Саши в «Зенит» я говорил, что ему просто нужно дать время для адаптации. Ему нужно было дать немного веры, чтобы все было хорошо. Он подтверждал свой уровень в «Спартаке», а сейчас обрел уверенность в «Зените». Для меня это не удивление», – сказал Мамаев.
Источник: «Спорт-Экспресс»
