Павел Мамаев: «Соболев подтверждал свой уровень в «Спартаке», а сейчас обрел уверенность в «Зените». Для меня это не удивление»

Павел Мамаев: Соболев подтверждал свой уровень в «Спартаке».

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил игру нападающего «Зенита » Александра Соболева в весенней части сезона.

После зимней паузы форвард поучаствовал в 7 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

«Саша Соболев начал забивать, и «Зениту» стало гораздо легче добиваться результата. Всю дорогу после перехода Саши в «Зенит» я говорил, что ему просто нужно дать время для адаптации. Ему нужно было дать немного веры, чтобы все было хорошо. Он подтверждал свой уровень в «Спартаке», а сейчас обрел уверенность в «Зените». Для меня это не удивление», – сказал Мамаев.