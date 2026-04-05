  Никол о словах ван Дейка, что «Ливерпуль» сдался в матче с «Сити»: «У капитана иссякла энергия. Из него высосали жизнь – команда высасывает ее и из фанатов»
29

Никол о словах ван Дейка, что «Ливерпуль» сдался в матче с «Сити»: «У капитана иссякла энергия. Из него высосали жизнь – команда высасывает ее и из фанатов»

Экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол заявил, что Вирджил ван Дейк выглядел разбитым после матча с «Манчестер Сити».

«Красные» ранее уступили «горожанам» (0:4) в 1/4 финала Кубка Англии на «Этихаде» и вылетели из турнира.

После матча нидерландский защитник заявил: «Отыграться со счета 0:3 здесь, конечно, очень сложно, но и сдаваться тоже нельзя. Возможно, именно это в какой-то момент и случилось».

«Я думаю, из этого интервью вы можете понять, что у вашего капитана иссякла энергия.

Из него высосали жизнь, и прямо сейчас эта команда высасывает жизнь и из фанатов», – заявил Никол в комментарии для ESPN.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Rousing The Kop
Больше похоже на то, что сами игроки уже наверное устали от Слота. Выходят тупо выполнять установку тренера, пойдет пойдет, не пойдет доиграем и все. Самое заметное это, Ливерпуль теряет характер до конца бороться. А они всегда бились и все это знают. Ребята не хотят биться за Слота, они показывают это в играх постоянно уже как полгода. Но руководства почему то думает, что Слот все таки может изменить ход событии. Тут уже ничего не изменишь ей Богу. Здесь ключевая фигура Эдвардс, именно он стоит на своем упираясь на аналитические данные. Я буду рад если Ливерпуль проиграет псж, что бы скорее уже уволили Слота. За чемпионства спасибо, но красоту футбола в этом прекрасном клубе он убил просто
Комментарий скрыт
С любым тренером будут победы и поражение. Я этого не отрицаю. При Клоппе был футбол красив, футболисты бились до конца, каждый отрабатывал. Даже при Роджерсе игра была видна и во что играет команда. А тут херь пойми во что играет лысый.
Именно Ван Дейк ментально посыпался, очень сильно истерит и сам ошибается
Есть мнение что он вынужден ошибаться так же из-за того что нарушена вся система игры. Но и возраст тоже берет свое
Кто его принуждает ошибаться? Слот?
Планы Слота на игру не срабатывают, вот и игроки понеряли цверенность, кто бы что не говорил, но при Клоппе, очень долго Ливерпуль доминировал, да порою уступал Сити, но потому как Сити был очень крут, игроки привыкли быть на высоте, а тут примитивная игра
Первый раз раз 20 лет когда не смотрю матчи команды. Пытался пару раз, но не никак…
Это возраст. Я частенько в перерывах засыпаю, а лет 10 назад ради футбола мог ночь не спать.
значит не ваша команда. "и в горе и в радости", как говорится
Играли как сосунки в общем!
Вопиющий ошибкой и глупостью фсг будет оставить Слота на след сезон, если только он не выиграет Лч, а он не выиграет. Надо много чего поменять в этой команде, но лысый не справляется и не справится с этой задачей!!!
Материалы по теме
Слот после 0:4 с «Сити»: «Для «Ливерпуля» очень важно выйти в ЛЧ на следующий сезон. Мы создаем Салаху и другим много хороших моментов, но голов слишком мало»
5 апреля, 09:58
Арне Слот: «Поражение разочаровывает само по себе, а уж 0:4 с «Сити» в Кубке Англии... Мне нравился «Ливерпуль» в первые 35 минут, но хорошо бы иногда реализовывать свои моменты»
4 апреля, 15:40
Слот про 0:4 от «Ман Сити»: «Хорошо только то, что все ограничилось 4 голами. После 4-го «Ливерпуль» просто бился, чтобы не стало еще хуже»
4 апреля, 14:32
Салах не забил пенальти во втором матче подряд за «Ливерпуль». Вратарь «Сити» Траффорд отразил удар вингера
4 апреля, 13:23
Рекомендуем
Главные новости
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
7 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
10 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
15 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
29 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
50 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
54 минуты назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
59 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
23 минуты назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
36 минут назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
41 минуту назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
48 минут назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем