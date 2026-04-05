Никол о словах ван Дейка, что «Ливерпуль» сдался в матче с «Сити»: «У капитана иссякла энергия. Из него высосали жизнь – команда высасывает ее и из фанатов»
Экс-защитник «Ливерпуля» Стив Никол заявил, что Вирджил ван Дейк выглядел разбитым после матча с «Манчестер Сити».
«Красные» ранее уступили «горожанам» (0:4) в 1/4 финала Кубка Англии на «Этихаде» и вылетели из турнира.
После матча нидерландский защитник заявил: «Отыграться со счета 0:3 здесь, конечно, очень сложно, но и сдаваться тоже нельзя. Возможно, именно это в какой-то момент и случилось».
«Я думаю, из этого интервью вы можете понять, что у вашего капитана иссякла энергия.
Из него высосали жизнь, и прямо сейчас эта команда высасывает жизнь и из фанатов», – заявил Никол в комментарии для ESPN.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Rousing The Kop
Больше похоже на то, что сами игроки уже наверное устали от Слота. Выходят тупо выполнять установку тренера, пойдет пойдет, не пойдет доиграем и все. Самое заметное это, Ливерпуль теряет характер до конца бороться. А они всегда бились и все это знают. Ребята не хотят биться за Слота, они показывают это в играх постоянно уже как полгода. Но руководства почему то думает, что Слот все таки может изменить ход событии. Тут уже ничего не изменишь ей Богу. Здесь ключевая фигура Эдвардс, именно он стоит на своем упираясь на аналитические данные. Я буду рад если Ливерпуль проиграет псж, что бы скорее уже уволили Слота. За чемпионства спасибо, но красоту футбола в этом прекрасном клубе он убил просто
С любым тренером будут победы и поражение. Я этого не отрицаю. При Клоппе был футбол красив, футболисты бились до конца, каждый отрабатывал. Даже при Роджерсе игра была видна и во что играет команда. А тут херь пойми во что играет лысый.
Именно Ван Дейк ментально посыпался, очень сильно истерит и сам ошибается
Есть мнение что он вынужден ошибаться так же из-за того что нарушена вся система игры. Но и возраст тоже берет свое
Кто его принуждает ошибаться? Слот?
Планы Слота на игру не срабатывают, вот и игроки понеряли цверенность, кто бы что не говорил, но при Клоппе, очень долго Ливерпуль доминировал, да порою уступал Сити, но потому как Сити был очень крут, игроки привыкли быть на высоте, а тут примитивная игра
Первый раз раз 20 лет когда не смотрю матчи команды. Пытался пару раз, но не никак…
Это возраст. Я частенько в перерывах засыпаю, а лет 10 назад ради футбола мог ночь не спать.
значит не ваша команда. "и в горе и в радости", как говорится
Играли как сосунки в общем!
Вопиющий ошибкой и глупостью фсг будет оставить Слота на след сезон, если только он не выиграет Лч, а он не выиграет. Надо много чего поменять в этой команде, но лысый не справляется и не справится с этой задачей!!!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем