Никол о словах ван Дейка, что «Ливерпуль» сдался в матче с «Сити»: «У капитана иссякла энергия. Из него высосали жизнь – команда высасывает ее и из фанатов»

Никол о ван Дейке: из него высосали жизнь, «Ливерпуль» высасывает ее из фанатов.

Экс-защитник «Ливерпуля » Стив Никол заявил, что Вирджил ван Дейк выглядел разбитым после матча с «Манчестер Сити».

«Красные» ранее уступили «горожанам» (0:4) в 1/4 финала Кубка Англии на «Этихаде» и вылетели из турнира.

После матча нидерландский защитник заявил : «Отыграться со счета 0:3 здесь, конечно, очень сложно, но и сдаваться тоже нельзя. Возможно, именно это в какой-то момент и случилось».

«Я думаю, из этого интервью вы можете понять, что у вашего капитана иссякла энергия.

Из него высосали жизнь, и прямо сейчас эта команда высасывает жизнь и из фанатов», – заявил Никол в комментарии для ESPN.