Глава МИД Испании пообщался с египетским коллегой: «Осудил расистские выкрики на матче Испания – Египет, они не отражают испанское общество. У нас толерантная страна»

Глава МИД Испании: осуждаю расистские выкрики на матче с Египтом.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес упомянул кричалки, звучавшие на игре чемпионов Европы с Египтом .

Болельщики скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» на матче сборных Испании и Египта (0:0) в Барселоне.

После игры вингер «Барсы» и испанской сборной Ламин Ямаль написал : «Я знаю, что они были адресованы команде соперников и что это не было чем-то личным по отношению ко мне, но для меня, как мусульманина, это не перестает быть проявлением неуважения и чем-то недопустимым».

«Я только что поговорил со своим египетским коллегой Бадром Абделлати о войне в Иране и ее последствиях для Средиземноморья и всего мира. Я поблагодарил его за посредничество Египта в борьбе с войной.

Мы также обсудили критическую ситуацию в Газе, на Западном берегу и в Ливане.

Я выразил осуждение расистских выкриков во время матча Испания – Египет, которые не отражают испанское общество в целом и ценности спорта. Испания – толерантная и плюралистическая страна, которая отвергает расизм и насилие» – написал Альбарес в X.