  • Глава МИД Испании пообщался с египетским коллегой: «Осудил расистские выкрики на матче Испания – Египет, они не отражают испанское общество. У нас толерантная страна»
Глава МИД Испании пообщался с египетским коллегой: «Осудил расистские выкрики на матче Испания – Египет, они не отражают испанское общество. У нас толерантная страна»

Глава МИД Испании: осуждаю расистские выкрики на матче с Египтом.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес упомянул кричалки, звучавшие на игре чемпионов Европы с Египтом

Болельщики скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» на матче сборных Испании и Египта (0:0) в Барселоне. 

После игры вингер «Барсы» и испанской сборной Ламин Ямаль написал: «Я знаю, что они были адресованы команде соперников и что это не было чем-то личным по отношению ко мне, но для меня, как мусульманина, это не перестает быть проявлением неуважения и чем-то недопустимым».

«Я только что поговорил со своим египетским коллегой Бадром Абделлати о войне в Иране и ее последствиях для Средиземноморья и всего мира. Я поблагодарил его за посредничество Египта в борьбе с войной.

Мы также обсудили критическую ситуацию в Газе, на Западном берегу и в Ливане.

Я выразил осуждение расистских выкриков во время матча Испания – Египет, которые не отражают испанское общество в целом и ценности спорта. Испания – толерантная и плюралистическая страна, которая отвергает расизм и насилие» – написал Альбарес в X.

Источник: аккаунт Хосе Мануэля Альбареса в X
Страна толерантная, но почему то простые люди об этом не знают.
Пеп Гвардиола: «Салах – абсолютная легенда «Ливерпуля» и АПЛ. Он один из величайших»
4 апреля, 11:01
Флик о кричалке про мусульман на матче Испании: «Только некоторые идиоты не понимают, что мы за инклюзивность. Расизму нет места в футболе и в жизни, мы все хотим уважения»
3 апреля, 13:16
Эль-Хилали о кричалках про мусульман: «Это неуважение к религии, которую исповедуют миллионы, и неважно, в адрес мусульман, христиан... Но Испания не расистская страна»
3 апреля, 11:49
Симеоне о кричалках про мусульман: «Это глобальная проблема, она есть не только в Испании, Аргентине и Бразилии. Мы утратили уважение, всем нам нужна вера в Бога»
3 апреля, 11:43
