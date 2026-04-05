Хиль забил 42% голов «Балтики» в сезоне РПЛ – самый высокий процент в лиге
Форвард Брайан Хиль забил 42% голов «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ.
Это самый высокий процент в лиге. На счету сальвадорца 13 из 31 гола калининградцев в сезоне.
У Мирлинда Даку из «Рубина» 41%, у Хуана Боселли в «Пари НН» – 39% (зимой он перешел в «Краснодар»), у Гамида Агаларова из махачкалинского «Динамо» – 33%, у Джона Кордобы из «Краснодара» – 29%.
Хиль реализовал 12 из 18 явных моментов в этом сезоне РПЛ, каждый третий его удар завершается голом.
На что способен «Спартак» в сезоне?13988 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
