Хиль забил 42% голов «Балтики» в сезоне РПЛ – самый высокий процент в лиге

Форвард Брайан Хиль забил 42% голов «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ.

Это самый высокий процент в лиге. На счету сальвадорца 13 из 31 гола калининградцев в сезоне.

У Мирлинда Даку из «Рубина» 41%, у Хуана Боселли в «Пари НН» – 39% (зимой он перешел в «Краснодар»), у Гамида Агаларова из махачкалинского «Динамо» – 33%, у Джона Кордобы из «Краснодара» – 29%.

Хиль реализовал 12 из 18 явных моментов в этом сезоне РПЛ, каждый третий его удар завершается голом.

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
Реально интересно, будет ли Хиль настолько хорош вне Балтики, но у него какая-то бешеная эффективность.
К слову о том, зачем нам нужны легионеры
Ответ Shuller18
Реально интересно, будет ли Хиль настолько хорош вне Балтики, но у него какая-то бешеная эффективность. К слову о том, зачем нам нужны легионеры
Скорее всего, так же , как и Агаларов, игрок под определённого тренера и тактику.
Почему его зимой не забрали топы наши?)
