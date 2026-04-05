ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд

ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 3-й раз подряд.

ПСВ досрочно завоевал чемпионство в Эредивизи .

Команда Петера Боса с 71 очком лидирует в турнирной таблице после 29 туров благодаря вчерашней победе над «Утрехтом» (4:3).

Идущий вторым «Фейеноорд» сегодня сыграл вничью с «Волендамом» (0:0) и набрал 54 очка в 29 матчах. Обогнать ПСВ он уже не сможет.

Таким образом, клуб из Эйндховена математически обеспечил себе победу за 5 туров до конца сезона.

ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 27-й раз в своей истории.