23

ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд

ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 3-й раз подряд.

ПСВ досрочно завоевал чемпионство в Эредивизи.

Команда Петера Боса с 71 очком лидирует в турнирной таблице после 29 туров благодаря вчерашней победе над «Утрехтом» (4:3).

Идущий вторым «Фейеноорд» сегодня сыграл вничью с «Волендамом» (0:0) и набрал 54 очка в 29 матчах. Обогнать ПСВ он уже не сможет. 

Таким образом, клуб из Эйндховена математически обеспечил себе победу за 5 туров до конца сезона.

ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 27-й раз в своей истории.

На что способен «Спартак» в сезоне?13988 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер ПСВ
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoПетер Бос
logoФейеноорд
logoВолендам
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так рано?! Офигеть
Видимо Фариоли реально топарь выше головы пригнул в прошлом сезоне с Аяксом, а его захейтили.
Ответ Proper Chels
Видимо Фариоли реально топарь выше головы пригнул в прошлом сезоне с Аяксом, а его захейтили.
Да думаю там смысла не было оставлять да и ему смыла не было оставаться. Выше головы прыгнул, а потом команда решила между ног пройти ....
Ответ Proper Chels
Видимо Фариоли реально топарь выше головы пригнул в прошлом сезоне с Аяксом, а его захейтили.
Порту у него хороший. в Обороне особенно.
Гус Тил один из лучших игроков и бомбардиров, вот бы такого игрока в Спартак вместо Ливаев и Бонгонд, жаль такой игрок в рпл не поедет, да?
Ответ rozewood
Гус Тил один из лучших игроков и бомбардиров, вот бы такого игрока в Спартак вместо Ливаев и Бонгонд, жаль такой игрок в рпл не поедет, да?
Ну зачем ерничать, не в то время не в том месте, бывает. Можно только порадоваться за игрока
Ответ rozewood
Гус Тил один из лучших игроков и бомбардиров, вот бы такого игрока в Спартак вместо Ливаев и Бонгонд, жаль такой игрок в рпл не поедет, да?
Эредивизие это лига практически без защиты и без борьбы. Если там игроки показывают результативность, это не значит, что они не будут никем в РПЛ. Слишком разный уровень сопротивления защиты.
Легко, но и конкурентов серьёзных(разные проблемы) в этом сезоне не было.
Да уж, какое то лютое доминирование. +17 очков к 29 туру.
Хотя фестивальный футбол Петера Боса как раз отлично себя чувствует в настолько открытой лиге как Эредивизия.
"В 5м классе помню сидел за партой с парнем который болел за Парму
Хотя всегда поддерживал Аякс
Но сейчас Эредивизия не прёт н###я"
А на каком месте Аякс⁉️🤔
Совсем футбол в Нидерландах слабеет.
В прошлом сезоне Фариоли и Аякс сильно помогли, тут же чисто доминация. Аякс никакой, а команда Ван Перси вся на травмах
Могли сделать это еще пару туров назад, но все равно красавцы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем