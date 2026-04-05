У Араухо небольшое растяжение – защитник «Барсы» сможет сыграть с «Атлетико» в среду. Сроки восстановления Берналя не определены
У Араухо небольшое растяжение.
«Барселона» рассказала о состоянии здоровья Рональда Араухо.
Защитник «Барселоны» покинул поле на 40-й минуте игры 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико». Вместо него вышел Марк Берналь.
У Араухо небольшое растяжение мышцы левого бедра. Он сможет принять участие в матче против «Атлетико» в среду в Лиге чемпионов.
У Берналя растяжение связок левого голеностопного сустава. Время восстановления будет определено в зависимости от его состояния.
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
Я бы предпочел, чтобы было наоборот по срокам.
Педри явно не в своей лучшей форме, ему априори нужен энергичный бокс-ту бокс рядом. Берналь отлично с этим справлялся. Теперь есть два варианта, основной - Эрик, но он хуже в продвижении мяча, второй вариант - Гави, но боюсь, больше 20-30 минут он пока не готов играть.
Формально есть Касадо, но к сожалению, после прошлогодней травмы, он значительно сдал и в матчах против «Атлетико» он появится только при отсутствии других вариантов.