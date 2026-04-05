У Араухо небольшое растяжение – защитник «Барсы» сможет сыграть с «Атлетико» в среду. Сроки восстановления Берналя не определены

«Барселона » рассказала о состоянии здоровья Рональда Араухо .

Защитник «Барселоны» покинул поле на 40-й минуте игры 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико». Вместо него вышел Марк Берналь .

У Араухо небольшое растяжение мышцы левого бедра. Он сможет принять участие в матче против «Атлетико» в среду в Лиге чемпионов.

У Берналя растяжение связок левого голеностопного сустава. Время восстановления будет определено в зависимости от его состояния.