  У Араухо небольшое растяжение – защитник «Барсы» сможет сыграть с «Атлетико» в среду. Сроки восстановления Берналя не определены
У Араухо небольшое растяжение – защитник «Барсы» сможет сыграть с «Атлетико» в среду. Сроки восстановления Берналя не определены

У Араухо небольшое растяжение.

«Барселона» рассказала о состоянии здоровья Рональда Араухо.

Защитник «Барселоны» покинул поле на 40-й минуте игры 30-го тура Ла Лиги против «Атлетико». Вместо него вышел Марк Берналь.

У Араухо небольшое растяжение мышцы левого бедра. Он сможет принять участие в матче против «Атлетико» в среду в Лиге чемпионов.

У Берналя растяжение связок левого голеностопного сустава. Время восстановления будет определено в зависимости от его состояния.

Источник: аккаунт «Барселоны» в X
Да ладно, брат, не торопись. Мы можем и подождать .. всем спокойнее будет
я тоже думаю, что лучше бы наоборот с Берналем :(
Он уже ментально сломался, вчера явно испугался ошибиться, потому и тихо слился с "травмой"
Болельщики Барсы выдохнули с облегчением
Не уверен, что с облегчением.
Я бы предпочел, чтобы было наоборот по срокам.
Педри явно не в своей лучшей форме, ему априори нужен энергичный бокс-ту бокс рядом. Берналь отлично с этим справлялся. Теперь есть два варианта, основной - Эрик, но он хуже в продвижении мяча, второй вариант - Гави, но боюсь, больше 20-30 минут он пока не готов играть.
Формально есть Касадо, но к сожалению, после прошлогодней травмы, он значительно сдал и в матчах против «Атлетико» он появится только при отсутствии других вариантов.
Ответ Simbad
А Эрик чем не угодил на фоне Берналя? Если Кунде готов будет сыграть справа
Типичная рубрика на спортсе - тяп-ляп заголовок. Кто такие "Берналяне"?)
Может , но не надо .)))
по берналю там говорили 10 дней
