Семеньо о Шерки: «Он один из лучших в мире, может с мячом буквально все, что облегчает мне жизнь. Глядя на его финты на первой тренировке, я подумал: «Это что за игрок?»

Семеньо о Шерки: один из лучших в мире, помогает мне и очень креативен с мячом.

Вингер «Манчестер Сити » Антуан Семеньо высоко оценил игру полузащитника Райана Шерки .

«Он один из лучших в мире. Он может сделать с мячом буквально все, так что он облегчает мне жизнь.

Я знаю, что он опустится вниз и попытается найти меня пасом за спины или сыграть мне в ноги, так что это упрощает задачу.

Я помню свой первый день на тренировке. Просто глядя на некоторые из его финтов, я думал: «Это что за игрок?»

Это первоклассный футболист. Он креативен с мячом, и нам это нравится», – сказал Семеньо.

Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»