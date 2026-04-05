Семеньо о Шерки: «Он один из лучших в мире, может с мячом буквально все, что облегчает мне жизнь. Глядя на его финты на первой тренировке, я подумал: «Это что за игрок?»
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высоко оценил игру полузащитника Райана Шерки.
«Он один из лучших в мире. Он может сделать с мячом буквально все, так что он облегчает мне жизнь.
Я знаю, что он опустится вниз и попытается найти меня пасом за спины или сыграть мне в ноги, так что это упрощает задачу.
Я помню свой первый день на тренировке. Просто глядя на некоторые из его финтов, я думал: «Это что за игрок?»
Это первоклассный футболист. Он креативен с мячом, и нам это нравится», – сказал Семеньо.
Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
