  Семеньо о Шерки: «Он один из лучших в мире, может с мячом буквально все, что облегчает мне жизнь. Глядя на его финты на первой тренировке, я подумал: «Это что за игрок?»
Семеньо о Шерки: «Он один из лучших в мире, может с мячом буквально все, что облегчает мне жизнь. Глядя на его финты на первой тренировке, я подумал: «Это что за игрок?»

Семеньо о Шерки: один из лучших в мире, помогает мне и очень креативен с мячом.

Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высоко оценил игру полузащитника Райана Шерки.

«Он один из лучших в мире. Он может сделать с мячом буквально все, так что он облегчает мне жизнь.

Я знаю, что он опустится вниз и попытается найти меня пасом за спины или сыграть мне в ноги, так что это упрощает задачу.

Я помню свой первый день на тренировке. Просто глядя на некоторые из его финтов, я думал: «Это что за игрок?»

Это первоклассный футболист. Он креативен с мячом, и нам это нравится», – сказал Семеньо.

Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»

Шерки - 35 миллионов, а деревянный мастантуоно - 70. Где вообще логика во всем этом, не понимаю. У аргентинца кстати горчичников больше, чем голевых действий. Если не знать позицию игрока, то можно подумать, что он защитник
Виртц вообще за 150 миллионов, а ведь Ливерпуль гордился, что увел его у Сити
Причём на Субименди, что был критичен для Хаби и команды - денег зажали)) у Мастантуоно причёсок больше чем полезных действий))

Скорее трансфер для проектов Переса в Латинской Америке
Скауты МанСити, в принципе, хороши в поиске и подборе игроков, когда Сити не горит и им не надо в срочном порядке подписывать нужных по позиции игроков в зимнее окно. А так за подписание Альвареса, Доку, Шерки, Гехи, Савиньо за относительно небольшие деньги только респект.
Будем честными, заслуга скаутов в «поиске» Шерки, с 16 лет главного/самого медийного таланта Франции, минимальна. А цена была обусловлена контрактом и сложным положением Лиона. В категорию Альвареса/Доку и т.д. он не очень попадает.
Ну, так то, все молодые талантливые футболисты находятся на "карандаше" у скаутов всех топ клубов, это их работа. Важно, "вести" молодое дарование и подбирать игроков под требования и "философию" тренера. И кто-то предлагает руководству и тренеру подписать Экитике, кто-то Исака, а кто-то Шерки. Тут еще важно в какие руки попадает игрок - из кого-то получается "бриллиант", а кто-то становится середняком без перспектив.
Это он ещё Скрыльникова не видел:)
