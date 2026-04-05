Гирасси хочет покинуть «Боруссию» летом. Пункт об отступных в 35 млн евро будет доступен в июле – «Милан», «Тоттенхэм», «Фенербахче» и саудовцы заинтересованы в 30-летнем форварде

Гирасси может уйти из «Боруссии» летом.

Нападающий дортмундской «Боруссии » Серу Гирасси планирует покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Sport Bild.

В результате ряда переговоров в последние недели было решено, что игрок может уйти, если поступит подходящее предложение. Брат и советник Гирасси, Карамба, уже некоторое время изучает варианты на трансферном рынке.

Среди клубов, проявляющих интерес к игроку, называются «Фенербахче », «Милан », «Тоттенхэм» и команды из Саудовской Аравии.

Действующий контракт 30-летнего форварда рассчитан до 2028 года. Он включает в себя пункт об отступных в размере 35 миллионов евро, который вступит в силу только в июле. До этого момента потенциальная сумма трансфера может свободно обсуждаться.