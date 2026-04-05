  • Гирасси хочет покинуть «Боруссию» летом. Пункт об отступных в 35 млн евро будет доступен в июле – «Милан», «Тоттенхэм», «Фенербахче» и саудовцы заинтересованы в 30-летнем форварде
4

Гирасси может уйти из «Боруссии» летом.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси планирует покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Sport Bild.

В результате ряда переговоров в последние недели было решено, что игрок может уйти, если поступит подходящее предложение. Брат и советник Гирасси, Карамба, уже некоторое время изучает варианты на трансферном рынке.

Среди клубов, проявляющих интерес к игроку, называются «Фенербахче», «Милан», «Тоттенхэм» и команды из Саудовской Аравии.

Действующий контракт 30-летнего форварда рассчитан до 2028 года. Он включает в себя пункт об отступных в размере 35 миллионов евро, который вступит в силу только в июле. До этого момента потенциальная сумма трансфера может свободно обсуждаться.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bulinews
И куда только смотрит Реал… Хотя Калафат небось занят очередным пятнадцатилетним бегунком из Бразилии, чтобы деньги отмыть. В команде второй сезон к ряду ни одной девятки
Как-будто бы идеально вписался бы в Сериал, но в Милане как-то невяжется в последнее время у нападающих
В итоге Барселона заберет?
Материалы по теме
«Ювентус» может заинтересоваться Гирасси, если не продлит контракт с Влаховичем (Джанлука Ди Марцио)
13 марта, 07:15
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
20 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
37 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
41 минуту назад
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
45 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
46 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
сегодня, 13:41
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
5 минут назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
10 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
15 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
25 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
