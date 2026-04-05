Гирасси хочет покинуть «Боруссию» летом. Пункт об отступных в 35 млн евро будет доступен в июле – «Милан», «Тоттенхэм», «Фенербахче» и саудовцы заинтересованы в 30-летнем форварде
Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси планирует покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Sport Bild.
В результате ряда переговоров в последние недели было решено, что игрок может уйти, если поступит подходящее предложение. Брат и советник Гирасси, Карамба, уже некоторое время изучает варианты на трансферном рынке.
Среди клубов, проявляющих интерес к игроку, называются «Фенербахче», «Милан», «Тоттенхэм» и команды из Саудовской Аравии.
Действующий контракт 30-летнего форварда рассчитан до 2028 года. Он включает в себя пункт об отступных в размере 35 миллионов евро, который вступит в силу только в июле. До этого момента потенциальная сумма трансфера может свободно обсуждаться.
На что способен «Спартак» в сезоне?13987 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bulinews
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И куда только смотрит Реал… Хотя Калафат небось занят очередным пятнадцатилетним бегунком из Бразилии, чтобы деньги отмыть. В команде второй сезон к ряду ни одной девятки
Как-будто бы идеально вписался бы в Сериал, но в Милане как-то невяжется в последнее время у нападающих
В итоге Барселона заберет?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем