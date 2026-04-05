Хиль забил 13-й мяч и побил рекорд «Балтики» по голам за один сезон РПЛ. Форвард идет 2-м в списке лучших бомбардиров лиги, на 1 мяч отставая от Кордобы

Хиль установил рекорд «Балтики» по голам в сезоне РПЛ.

Форвард «Балтики» Брайан Хиль забил в 3 из последних 4 матчей.

Нападающий отметился голом в игре против махачкалинского «Динамо » в Мир РПЛ .

Хиль забил 13-й мяч в чемпионате. Он на один гол отстает от Джона Кордобы из «Краснодара» в списке бомбардиров.

Прежде ни одному футболисту не удавалось забить за «Балтику» 13 голов за один сезон в РПЛ.