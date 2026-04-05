Хиль забил 13-й мяч и побил рекорд «Балтики» по голам за один сезон РПЛ. Форвард идет 2-м в списке лучших бомбардиров лиги, на 1 мяч отставая от Кордобы
Хиль установил рекорд «Балтики» по голам в сезоне РПЛ.
Форвард «Балтики» Брайан Хиль забил в 3 из последних 4 матчей.
Нападающий отметился голом в игре против махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ.
Хиль забил 13-й мяч в чемпионате. Он на один гол отстает от Джона Кордобы из «Краснодара» в списке бомбардиров.
Прежде ни одному футболисту не удавалось забить за «Балтику» 13 голов за один сезон в РПЛ.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Может быть и сменят
Так же когда нормальную стату сделают для фнл
Лучший результат был - 7 место в 1995 году.
Манелов плохо, первый гол в основном на нем, Гассама напожарил очень много, много брака, Беликов вышел и в игру не попал совсем. Если стоит задача бороться за высокие места то такие игры как эта надо вырывать, а сегодня команда вышла как на полусогнутых ногах 😬