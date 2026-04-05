  Непомнящий о Тюкавине: «Забивал бы вдвое больше, если бы играл в «Зените» или «Краснодаре». Удивительный игрок»
Непомнящий о Тюкавине: «Забивал бы вдвое больше, если бы играл в «Зените» или «Краснодаре». Удивительный игрок»

Валерий Непомнящий высоко отозвался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Мне он очень нравится, удивительный игрок. Знаете, чем удивительный? Он умеет мгновенно принять какое-то решение, которое является единственно верным.

Я считаю, если бы он играл в команде «Зенита» или условного «Краснодара», он бы в два раза больше забивал. Он действительно сейчас лучший нападающий», – сказал Непомнящий.

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

Сидел бы на лавке под Соболевым или Кордобой.
Ответ Anders_b
Если бы Зенит купил Мбаппе, то он бы тоже сидел на лавке под саней... Потому что у сани дома лежит шкатулка со смертью Семака
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Вероятно у тебя только сани и лежат дома. Пора вводить имущественный ценз для таких комментаторов.
Тюкавин не играл пока в команде, которая может генерить по 5 моментов для нападающего за тайм , по этому говорить про это как то неправильно . Краснодар играет в одного нападающего, который должен и сам себе создавать, и скидывать , и придерживать , и реализовывать. При этом группа атаки у Краснодара находится от Кордобы достаточно далеко . По мне так , из клубов РФПЛ Тюкавину больше подходит или Зенит или ЦСКА . В Зените ему и моментов кучу создадут , и группа атаки сильная и близко играет к нападающему. Если хочет расти и попробовать, что то новое , то это Зенит . То же и в ЦСКА , но там очень молодой центр , хоть и крутой как по мне , и не понятно, как у них дальше пойдет .. и с тренером непонятно, много разговоров про Челлестини … А вообще им с Батраковым ехать конечно надо заграницу…
Ответ Dmitry_Aleksandrovich_1986
А своих уже не получается выращивать?🤭
Ответ segin
У Зенита больше всего воспитанников в клубах РФПЛ и первой лиги .
Тюкавин играет так хорошо в Динамо потому что это его родной клуб, а не просто место работы и зарплаты, как было бы в другом клубе.
Тюкавин даже не Кордоба. И хватит его уже пиарить. Хороший футболист, но не гений.
Очень согласен. Семак локти кусает, когда видит Тюкавина и вспоминает как на ластах передвигается дельфин ).
Не забивал бы.
На него играет весьма (по меркам РПЛ) неплохая средняя линия - но он не забивает.
Смешно , Дигамо забило 40, а Зенит -43, но Тюкавин забил бы в два раза больше.
