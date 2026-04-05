Непомнящий о Тюкавине: «Забивал бы вдвое больше, если бы играл в «Зените» или «Краснодаре». Удивительный игрок»

Непомнящий о Тюкавине: забивал бы вдвое больше, играй в «Зените» или «Краснодаре».

Валерий Непомнящий высоко отозвался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Мне он очень нравится, удивительный игрок. Знаете, чем удивительный? Он умеет мгновенно принять какое-то решение, которое является единственно верным.

Я считаю, если бы он играл в команде «Зенита» или условного «Краснодара», он бы в два раза больше забивал. Он действительно сейчас лучший нападающий», – сказал Непомнящий.

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 ассистов.