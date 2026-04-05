  • Игроки 2-й лиги Турции сбили с ног девушку-лайнсмена и не помогли ей подняться, когда она лежала в грязи на краю поля
В Турции футболисты сбили с ног девушку-лайнсмена и не помогли ей подняться.

Ассистентка арбитра Эсра Арикбога попала в неприятную ситуацию во время матча между «Бурсаспором» и «Мардинспором» (2:0) в 31-м туре второй турецкой лиги.

Арикбога оказалась зажатой между двумя игроками, пытавшимися перехватить вылетавший за пределы поля мяч. Она потеряла равновесие после подката футболиста «Мардинспора» и упала в грязь. Игроки вернулись на поле, а проверить состояние лайнсмена подошел главный арбитр.

Инцидент привлек внимание болельщиков на трибунах и зрителей, смотревших матч по телевизору. Некоторые раскритиковали футболистов за то, что ни один из них не пришел на помощь лайнсмену и не помог ей подняться, пишет Zhaber.

Отмечается, что Арикбога не получила серьезных травм.

Изображение: zhaber.com

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Zhaber
Это не лайнсмен - это лайнсвумен ) А так то да - футбол жесткая игра , сама поднимайся и давай работать дальше, тебе за это деньги платят
Ответ Фокс45
Вот именно она бы потом кричала зачем мне помогли я такой же арбитр как и мужчина, зачем мне помогать, зачем они меня трогали, это сексизм, типо я слабая и мне надо помогать
Ну хз, даже если б сбил лайнсмена мужчина -
наверно, помог бы
Потом бы за домогательство устроили скандал. Уже сами не знают, что им нужно
У них даже во второй лиге полные трибуны.
А почему он должен? Они ж хотят быть наравне с мужчинами? Ну сами поднимутся🤷🏻
Ну, так мяч то не вышел вроде как за пределы поля, момент не заигран. В чем проблема?) Жизнь-боль)
Упала, но флажок не потеряла, но и не подняла, значит офсайда нет
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
