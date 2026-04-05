Игроки 2-й лиги Турции сбили с ног девушку-лайнсмена и не помогли ей подняться, когда она лежала в грязи на краю поля

В Турции футболисты сбили с ног девушку-лайнсмена и не помогли ей подняться.

Ассистентка арбитра Эсра Арикбога попала в неприятную ситуацию во время матча между «Бурсаспором » и «Мардинспором» (2:0) в 31-м туре второй турецкой лиги.

Арикбога оказалась зажатой между двумя игроками, пытавшимися перехватить вылетавший за пределы поля мяч. Она потеряла равновесие после подката футболиста «Мардинспора» и упала в грязь. Игроки вернулись на поле, а проверить состояние лайнсмена подошел главный арбитр.

Инцидент привлек внимание болельщиков на трибунах и зрителей, смотревших матч по телевизору. Некоторые раскритиковали футболистов за то, что ни один из них не пришел на помощь лайнсмену и не помог ей подняться, пишет Zhaber.

Отмечается, что Арикбога не получила серьезных травм.

