Опубликованы переговоры судьи и ВАР по отмене красной Мартина в матче «Барсы» и «Атлетико»: «Естественное продолжение игрового эпизода»

ВАР о стыке Мартина и Альмады: естественное продолжение эпизода.

Королевская испанская футбольная федерация опубликовала аудиозаписи переговоров арбитров насчет момента с отмененным удалением в матче «Барселоны» и «Атлетико» (2:1).

На 46-й минуте встречи Ла Лиги защитник каталонцев Жерар Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады , перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Из комнаты ВАР арбитру предложили: «Матео, рекомендую тебе просмотр, чтобы оценить возможную отмену показанной красной карточки, пожалуйста».

Затем видеоассистент пояснил эпизод: «По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико » происходит естественным образом».

«Хорошо, игрок «Барселоны» обрабатывает мяч, играет в него, а затем наступает – естественное продолжение игрового эпизода. Я отменю красную карточку и покажу ему желтую, хорошо?» – сказал главный судья.

ВАР ответил: «Именно так, согласны».