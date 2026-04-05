  • Опубликованы переговоры судьи и ВАР по отмене красной Мартина в матче «Барсы» и «Атлетико»: «Естественное продолжение игрового эпизода»
Королевская испанская футбольная федерация опубликовала аудиозаписи переговоров арбитров насчет момента с отмененным удалением в матче «Барселоны» и «Атлетико» (2:1).

На 46-й минуте встречи Ла Лиги защитник каталонцев Жерар Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Из комнаты ВАР арбитру предложили: «Матео, рекомендую тебе просмотр, чтобы оценить возможную отмену показанной красной карточки, пожалуйста».

Затем видеоассистент пояснил эпизод: «По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико» происходит естественным образом».

«Хорошо, игрок «Барселоны» обрабатывает мяч, играет в него, а затем наступает – естественное продолжение игрового эпизода. Я отменю красную карточку и покажу ему желтую, хорошо?» – сказал главный судья.

ВАР ответил: «Именно так, согласны».

судьи
Барселона
Атлетико
Жерар Мартин
Тьяго Альмада
Мурики обрабатывает мяч и дырявит реал на 90й. Естественное продолжение игрового эпизода:)
Ответ rigobersong
Какие ставки на Реал-Бавария? Включится ли лучший игрок Реала - Оливер?
Ответ Roman
В матчах с МС реалу в каждом матче пенальти ставили, счёт для Баварии начинается с 0-2, но думаю для них не проблема будет накидать середняка мячей 10 за 2 матча:)
Я не понимаю, как он должен был сыграть?

То есть играет в мяч и вполне естественно, что нога движется дальше. Игрок Атлетико не успел сыграть в мяч из-за этого попал под траекторию движения ноги. Там же не было умысла так сыграть.
Многие говорят, что фол жесткий, но как он должен был сыграть мне не понятно. В любой момент паса или удара нога автоматически движется дальше. В чем смысл удалять за естественное движения ноги???
Ответ <CRISTIANO>
Комментарий скрыт
Ответ Евгений Карасёв
так здесь тоже был бы пенальти, если бы нарушение в штрафной.
Более глупого примера трудно привести 🙃
ну, все верно.
Ответ vel
Вспоминается соболев за спартак имеено так получил прямую красную..и все матч тв свистело что все по делу...типо случайная красная)))
Ответ Макс Мюллер
эти все набросы не имеют смысла. Эпизоды могут быть похожи, но разные по динамике.
Вот тебе два скрина: кто тут скорее всего нарывается на нарушение и действует безрассудно?

https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.57.07.rh1jcs
https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.58.20.rh72pl
Автор пишет "перед этим коснулся мяча", как будто Мартин прыгал в ноги Альмады, немножко зацепил мяч и ударил по ноге. А на самом деле, Мартин бил по мячу, а Альмада пытался накрыть подставив ногу, получив по ней вследствии естественного движения бьющего. По мне тут и желтой нет, обычный игровой эпизод. А еще помнится как антирасист въехал ногой в голову вратаря, разбив ее в кровь, в итоге не получив ни карточки, не штрафа, еще и асист оформил. Если там было по мнению сливочных всё по правилам. почему же тут красная?
В Ла лиге есть 2 команды, игроки которой вообще не должны жаловаться на судейство. Это Хетафе и Атлетико. Провокации, грязная игра искусство мелкого фола. И если Бардолас оправдывается скромным бюджетом, то Семеоне оправдания нет.
А по поводу данной ситуации, если бы первый на мяче был игрок АМ, то была бы красная, а так даже жёлтая не должна была показана.
Ответ Денис Саво
Все штампы собрал, молодец.
Жаловаться имеют право все, Придворные РМ и Барса просто особенные, их игрока ЖК и КК не дают.
Ответ Бегемотик
Игроки Барсы и РМ свои карточки чаще получают за споры с арбитрами или не преднамеренные фолы.
То что Мартин обработал мяч,это конечно смешно,он там и не думал его обрабатывать,а специально его выбивал,что по замаху видно очень хорошо. Но то,что это естественное продолжение момента,спорить глупо. Не может же он в мгновение остановить свою ногу. Желтая или красная,судить не берусь. Судьи постоянно по разному трактуют такие моменты.
Переговоры немного странные, но ЖК в этом эпизоде было более чем достаточно, как по мне. Мартин вроде просто сыграл в мяч, не задирал высоко ногу и не прыгал в подкате шипами вперёд. Игрок Атлетико чуть опоздал и его нога оказалась в неудачном месте, это скорее похоже на игровой стык, чем на фол. Хотя нельзя не признать, что иногда удаляют и за менее опасно выглядящие моменты. Но иногда вообще фола нет в более опасных. Всякое бывает.
Просто ответьте, как должен был сыграть игрок Барселоны, чтобы фола не было? Это физически невозможно.
Игрок Атлетико попал под ногу только потому, что опоздал к эпизоду. Пусть на долю секунды, но опоздал.
Ответ <CRISTIANO>
Смешно, а как по твоему должен был сыграть игрок когда он бежит и размахивает руками(это естественное действие человека при беге) и попадает бегущем3 с сази игроку по лицу и за это игрок совершивший это полу, акт желтую кар очку за якобы отмашку? Или например куда человек мог деть руку во время резкого перекладывать корпуса при обороне в штрафной и ему мяч летящий в ворота попадает в руку не намного отходящую от корпуса например сантиметров на 30?Если следовать твоей логике то половину всех нарушений нужно отменять так как игрок просто не смог ни чего сделать когда он уже совершал действия.
Ответ djon70
Это сейчас троллинг тупостью? Фол был, даже жк показали.
