Опубликованы переговоры судьи и ВАР по отмене красной Мартина в матче «Барсы» и «Атлетико»: «Естественное продолжение игрового эпизода»
Королевская испанская футбольная федерация опубликовала аудиозаписи переговоров арбитров насчет момента с отмененным удалением в матче «Барселоны» и «Атлетико» (2:1).
На 46-й минуте встречи Ла Лиги защитник каталонцев Жерар Мартин ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Из комнаты ВАР арбитру предложили: «Матео, рекомендую тебе просмотр, чтобы оценить возможную отмену показанной красной карточки, пожалуйста».
Затем видеоассистент пояснил эпизод: «По моему мнению, это момент, в котором игрок «Барселоны» играет в мяч обычным образом, в естественной динамике игры, а затем контакт с игроком «Атлетико» происходит естественным образом».
«Хорошо, игрок «Барселоны» обрабатывает мяч, играет в него, а затем наступает – естественное продолжение игрового эпизода. Я отменю красную карточку и покажу ему желтую, хорошо?» – сказал главный судья.
ВАР ответил: «Именно так, согласны».
То есть играет в мяч и вполне естественно, что нога движется дальше. Игрок Атлетико не успел сыграть в мяч из-за этого попал под траекторию движения ноги. Там же не было умысла так сыграть.
Многие говорят, что фол жесткий, но как он должен был сыграть мне не понятно. В любой момент паса или удара нога автоматически движется дальше. В чем смысл удалять за естественное движения ноги???
Вот тебе два скрина: кто тут скорее всего нарывается на нарушение и действует безрассудно?
https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.57.07.rh1jcs
https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.58.20.rh72pl
А по поводу данной ситуации, если бы первый на мяче был игрок АМ, то была бы красная, а так даже жёлтая не должна была показана.
Жаловаться имеют право все, Придворные РМ и Барса просто особенные, их игрока ЖК и КК не дают.
Игрок Атлетико попал под ногу только потому, что опоздал к эпизоду. Пусть на долю секунды, но опоздал.