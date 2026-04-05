Акинфеев – Дзюбе об отмене гола: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно камера😀. Так что вратарей не толкай во вратарской»

Акинфеев об отмене гола Дзюбы: Артем, не толкай вратарей, и ничего не отменят.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова Артема Дзюбы про отмененный гол.

Армейцы победили «Акрон » (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ .

На 60-й минуте форвард тольяттинцев Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр Владимир Москалев отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.

После встречи Дзюба заявил : «У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол».

«Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать , прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи.

Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля! 😀

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!

Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды.

Твой Аки ❤️», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.