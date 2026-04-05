  • Акинфеев – Дзюбе об отмене гола: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно камера😀. Так что вратарей не толкай во вратарской»
Акинфеев об отмене гола Дзюбы: Артем, не толкай вратарей, и ничего не отменят.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова Артема Дзюбы про отмененный гол.

Армейцы победили «Акрон» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

На 60-й минуте форвард тольяттинцев Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр Владимир Москалев отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.

После встречи Дзюба заявил: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол».

«Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи.

Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля! 😀

Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!

Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды.

Твой Аки ❤️», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Хорош хорош 😂
Ответ UnDeaD_SoLDieR
Хорош хорош 😂
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Омерзительнее? Ни один.
С чего вообще такие мысли должны возникать?
Ахах ахах хорош Игорь 😀
Ответ Sanan1908
Ахах ахах хорош Игорь 😀
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Ох уж эти документалки в стиле "СПИД-ИНФО"
Но на свою целевую аудиторию работают, как видим)
Да уж, Артемиде это видео всю жизнь будут припоминать. Надо ж было такую хрень сотворить.
Ответ Zoidberg3
Да уж, Артемиде это видео всю жизнь будут припоминать. Надо ж было такую хрень сотворить.
Я думаю, он имел ввиду не то видео с самоудовлетворением, там-то Дзюба знал, что его снимает камера - он сам её держал. Скорее слова про поцелуи с Орзул...
Ответ Slowpoke7
Я думаю, он имел ввиду не то видео с самоудовлетворением, там-то Дзюба знал, что его снимает камера - он сам её держал. Скорее слова про поцелуи с Орзул...
Азмуна тоже не надо было трогать.
Знатно подколол)
Ответ карабашка
Знатно подколол)
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Гол отменен потому, что игрок рукой помешал вратарю добраться до мяча. Все понимают.
Как все понимают то, что гол Балтики Зениту был отменен по причине подарка от Миллера Семаку на юбилей.
Ну хорош ведь Игорь,да?)
Ответ Холден Колфилд
Ну хорош ведь Игорь,да?)
офигенен)))
Это ж надо так достать, что тебе Игорь отвечает.
Ответ kapitan.vorobey
Блестяще!
Ой, блЯяя стяще, блястяще, Игорь Акинфеев!
Ну нормально под**бнул))
Игорь красиво ответил рукоблуду )
Материалы по теме
Дмитрий Сенников: «В Англии гол Дзюбы в ворота ЦСКА засчитали бы»
5 апреля, 12:17
Лукин о голе Дзюбы: «Правильно отменили. Артем подтолкнул Акинфеева на выходе, не дал ему сыграть во вратарской. Так не играют»
5 апреля, 10:57
Тедеев об отмене гола Дзюбы: «При моем величайшем уважении к Акинфееву, нельзя было не засчитывать. Никакого контакта не было, этот мяч у «Акрона» отобрали»
4 апреля, 22:31
Лапочкин про отмену гола Дзюбы: «Кладет на Акинфеева руку и потом отталкивает, а в площади ворот голкипер практически неприкосновенен. Очевидный фол»
4 апреля, 20:17
