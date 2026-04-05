Акинфеев – Дзюбе об отмене гола: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно камера😀. Так что вратарей не толкай во вратарской»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слова Артема Дзюбы про отмененный гол.
Армейцы победили «Акрон» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
На 60-й минуте форвард тольяттинцев Дзюба забил с пенальти. В добавленное ко второму тайму время Артем сделал дубль, но главный арбитр Владимир Москалев отменил гол из‑за фола нападающего на Акинфееве.
После встречи Дзюба заявил: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол».
«Артем, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи.
Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля! 😀
Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!
Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды.
Твой Аки ❤️», – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
С чего вообще такие мысли должны возникать?
Но на свою целевую аудиторию работают, как видим)
Как все понимают то, что гол Балтики Зениту был отменен по причине подарка от Миллера Семаку на юбилей.