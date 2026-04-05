«Альфа-Банк» станет титульным спонсором РПЛ. Сумма сделки – около 1 млрд рублей в год («РБ Спорт»)
Новым титульным партнером РПЛ станет «Альфа-Банк», сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, речь идет о контракте на 4 года – то есть на следующий коммерческий цикл.
Сейчас спонсором лиги выступает система «Мир», контракт оценивался на сумму около 800 миллионов рублей в год.
Договор РПЛ с «Альфа-Банком» будет предусматривать выплаты в размере примерно 1 млрд рублей в год.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
Но зачем это безальтернативной платёжной системе Мир - не понимаю ещё больше.
Но как только появляется новость о том, что какая-либо частная структура собирается вкладывать свои деньги в наш футбол, тебе подобные начинают высокомерно нести ахинею по поводу того, а "нафига это им вообще нужно".
Откуда берутся тебе подобные?
Вложиться в бессмысленную и беспощадную РПЛ — ✅