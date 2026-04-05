«Альфа-Банк» станет титульным спонсором РПЛ. Сумма сделки – около 1 млрд рублей в год («РБ Спорт»)

«Альфа-Банк» станет титульным спонсором РПЛ.

Новым титульным партнером РПЛ станет «Альфа-Банк», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, речь идет о контракте на 4 года – то есть на следующий коммерческий цикл.

Сейчас спонсором лиги выступает система «Мир», контракт оценивался на сумму около 800 миллионов рублей в год.

Договор РПЛ с «Альфа-Банком» будет предусматривать выплаты в размере примерно 1 млрд рублей в год.