Ле Норман об отмене удаления Мартина: «Это красная для всех, кто разбирается в футболе. Если бы я так сделал, меня бы удалили. Арбитр видел, что это опасно, и сначала верно решил»
Защитник «Атлетико» Робен Ле Норман считает, что Жерара Мартина должны были удалить в их матче с «Барселоной» (1:2).
На 46-й минуте встречи Ла Лиги защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Ле Нормана попросили прокомментировать слова главного тренера каталонцев Ханси Флика о том, что Мартин не заслуживал красной карточки.
«Конечно, он скажет, что это была не красная карточка, но для всех, кто разбирается в футболе, это красная. Если бы я так сделал, меня бы удалили.
То же самое произошло в матче «Бетис» – «Райо». Технический комитет арбитров (CTA) заявил, что там была красная карточка.
И я не знаю, что произошло, потому что [изначально] он [Бускетс] принял правильное решение. Он просмотрел эпизод, увидел, что это было опасно, так что я этого не понимаю», – сказал Ле Норман.
Футбол это вечная борьба за мяч
But for oголтелых кулес в комментариях абсолютно идентичные
Когда колесам что-то выгодно, любое действие оправдают :)
тут Мартин играл в мяч и после попала по Альмаде...
чувствуешь разницу? ах да...у сливок же Негрейра головного мозга...
а что по поводу волейбола в 1-м тайме? там чел руками выход 3 в 2 на скорости прервал...какого цвета карточка?
Ну, допустим такое по трактовкам правда желтая, а как можно видеть этот момент в динамике (не по скриншоту) и всерьез рассуждать про красную, я вообще не понимаю. Это даже не случайный наступ а-ля Рэшфорд в ЛЧ, а обычная игра в мяч чуть приподнятой для выноса ногой)
