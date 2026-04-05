  • Ле Норман об отмене удаления Мартина: «Это красная для всех, кто разбирается в футболе. Если бы я так сделал, меня бы удалили. Арбитр видел, что это опасно, и сначала верно решил»
Защитник «Атлетико» Робен Ле Норман считает, что Жерара Мартина должны были удалить в их матче с «Барселоной» (1:2).

На 46-й минуте встречи Ла Лиги защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Ле Нормана попросили прокомментировать слова главного тренера каталонцев Ханси Флика о том, что Мартин не заслуживал красной карточки.

«Конечно, он скажет, что это была не красная карточка, но для всех, кто разбирается в футболе, это красная. Если бы я так сделал, меня бы удалили.

То же самое произошло в матче «Бетис» – «Райо». Технический комитет арбитров (CTA) заявил, что там была красная карточка.

И я не знаю, что произошло, потому что [изначально] он [Бускетс] принял правильное решение. Он просмотрел эпизод, увидел, что это было опасно, так что я этого не понимаю», – сказал Ле Норман.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
Когда Симеоне не удалили в матче кубка за фол на Бальде, никто из АТМ не возмущался)
это другое
Комментарий скрыт
Жирона забила победный гол Барсе с таким же ударом по голени. Там даже фола не увидели, не говоря уже о жёлтой или красной. И в той ситуации никому на пришло в голову утверждать, что нужно красную нападающему Жироны показать. Некоторые фаны Реала писали, что там не были нарушения, а теперь переобулись и пишут про красную за такое. 🤡
Да, эти товарищи, если нужно и что похуже оправдают, если им это выгодно будет)
там даже момент был другой) Там Бальде в мяч играл, а потом в него влетели)) даже оправданий никаких нет))
Ну не знаю пацаны, не болею ни за барсу, ни за реал, но галик у альмады так выгнулся, что кровь в жилах стынет, такие моменты могут завершить карьеру футболиста, повезло просто, что тут обошлось
Увы, основная вина тут у самого Альмадо. Шёл в опасный стык и не успел
А если бы не пошел обвинили бы в трусости и что жалеет свои драгоценные ноги...
Футбол это вечная борьба за мяч
В матче Челси против Тоттенхэма в прошлом сезоне удалили Кайседо за такой же фол против Ромеро (или наоборот фолил Ромеро, не суть), когда сначала выбил мяч, потом по инерции заехал в голеностоп
В матче Жирона - Барса даже фола не назначили..
Ошибочное удаление получается
Опасно шел Альмада, который видел, что не успевал, а Мартин выбивал мяч, это инерция, когда Кунде наступили и забыли гол все как будто бы хорошо было, и никто не заступился за него.
Вообще разные эпизоды
Но для оголтелых кулес в комментариях абсолютно идентичные
Когда колесам что-то выгодно, любое действие оправдают :)
согласен...разные...Кунде играл в мяч и ему после этого наступили на ногу на огромной скорости...
тут Мартин играл в мяч и после попала по Альмаде...
чувствуешь разницу? ах да...у сливок же Негрейра головного мозга...
а что по поводу волейбола в 1-м тайме? там чел руками выход 3 в 2 на скорости прервал...какого цвета карточка?
Честно говоря, по футбольному, как выразился Ле Норман, я даже не понимаю, за что Мартину присудили фол и желтую. Альмада плохо принял мяч и потерял его, а защитник Барсы оказался первым на мяче и обычным (не агрессивным) движением его вынес, после чего запоздавший Альмада наткнулся на его шипы. Это обычное игровое столкновение, если такое признавать фолом игрока на мяче, то все могут просто под шипы на выносах подставляться (прыгать под вратарей, защитников и т.д.).

Ну, допустим такое по трактовкам правда желтая, а как можно видеть этот момент в динамике (не по скриншоту) и всерьез рассуждать про красную, я вообще не понимаю. Это даже не случайный наступ а-ля Рэшфорд в ЛЧ, а обычная игра в мяч чуть приподнятой для выноса ногой)
Я понимаю конечно что футболисты не самые умные люди на Земле, но кто в здравом уме будет подставляться под шипы ради какого-то фола. Ты действительно думаешь что все бы старались сыграть как Альмада, рискуя получить травму, лишь бы кому-то дали фол))
Игрок играет в мяч и по инерции попадает в игрока соперника:) А самое главное, что нога Мартина не была приподнята:) При этом от костоломов из Атлетико это вообще забавно слышать, если за такое нарушение давать красную, то в каждом матче они в 9м должны оставаться:))
Да хватит уже нести всякую дичь. Это фол на ЖК по всем правилам футбола, остальное просто скулеж недовольных сектантов, в особенности от покорителей Мальорки:)
А вот после таких стоп-кадров, мнение такое же? https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.57.07.rh1jcs https://allwebs.ru/image/Снимок-экрана-2026-04-05-в-16.58.20.rh72pl
Да у простейших нет мнения. Они повторяют друг за другом то, что укладывается в их хетейрский ум.
Поэтому у тебя каждый третий коммент про Реал?)
Конечно мадридская секта в своем лицемерии превосходит абсолютно всех:) Проиграть команде из зоны вылета, но потом бегать и говорить о каком-то судействе в матче Барселоны это высшая 🐀 степень:))
У Лангле должно быть две жёлтые,а это красная ,это почему не вспоминают?
У Лангле должно быть две жёлтые,а это красная ,это почему не вспоминают?
потому что гандбол, прерывающий выход 3 в 2, это тоже не красная, по их мнению
