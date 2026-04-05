Ле Норман об отмене удаления Мартина: «Это красная для всех, кто разбирается в футболе. Если бы я так сделал, меня бы удалили. Арбитр видел, что это опасно, и сначала верно решил»

Ле Норман об отмене удаления Мартина: это красная, меня бы удалили за такое.

Защитник «Атлетико » Робен Ле Норман считает, что Жерара Мартина должны были удалить в их матче с «Барселоной» (1:2).

На 46-й минуте встречи Ла Лиги защитник каталонцев ударил ногой в голень Тьяго Альмады , перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Ле Нормана попросили прокомментировать слова главного тренера каталонцев Ханси Флика о том, что Мартин не заслуживал красной карточки.

«Конечно, он скажет, что это была не красная карточка, но для всех, кто разбирается в футболе, это красная. Если бы я так сделал, меня бы удалили.

То же самое произошло в матче «Бетис» – «Райо». Технический комитет арбитров (CTA) заявил, что там была красная карточка.

И я не знаю, что произошло, потому что [изначально] он [Бускетс] принял правильное решение. Он просмотрел эпизод, увидел, что это было опасно, так что я этого не понимаю», – сказал Ле Норман.

