Симоне Индзаги: «Итальянский футбол возродится, уверен. Я уехал из Италии не из-за денег, меня подтолкнули другие факторы»
Главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги высказался о кризисе итальянского футбола.
«Мне очень жаль, что Италия не попадет на чемпионат мира в третий раз подряд.
Я на сто процентов итальянец, мой брат тоже выигрывал чемпионат мира. Итальянский футбол возродится, я в этом уверен. Я же покинул Италию по ряду причин.
Зарабатывать много – это, конечно, удовольствие, но меня подтолкнули и другие факторы. К счастью, мне не нужны были деньги», – сказал Индзаги.
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
Ага, захотел познакомиться новой культурой, как Хендерсон
Да да да, все в СА не из-за денег едут
Оплачиваемый отпуск всегда лучше неоплачиваемого
Хм, лукавит, я бы даже сказал ######
«Чистая вода говорит со мной» (с)
Хм, лукавит, я бы даже сказал ######
💯 процентов;)
Да конечно. Просто с детства мечтал поработать с арабскими футболистами и пожить в Саудовской Аравии.
Я уехал из Италии не из-за денег. Я уехал из Италии из-за больших денег
Да, климат, наверно, в пустыне получше, чем в Италии. Особенно летом.
Симоне Индзаги: «я уехал не из-за денег. Я уехал из-за очень больших денег»
хахаха Хахахаха 😆
Верим!
Ну, я легко поверю что Симоне решил попробовать новые идеи, за большие арабские деньги, и вернется с ними в Италию после контракта
