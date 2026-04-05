Симоне Индзаги: «Итальянский футбол возродится, уверен. Я уехал из Италии не из-за денег, меня подтолкнули другие факторы»

Индзаги: итальянский футбол возродится, уверен.

Главный тренер «Аль-Хилаля » Симоне Индзаги высказался о кризисе итальянского футбола.

«Мне очень жаль, что Италия не попадет на чемпионат мира в третий раз подряд.

Я на сто процентов итальянец, мой брат тоже выигрывал чемпионат мира. Итальянский футбол возродится, я в этом уверен. Я же покинул Италию по ряду причин.

Зарабатывать много – это, конечно, удовольствие, но меня подтолкнули и другие факторы. К счастью, мне не нужны были деньги», – сказал Индзаги.