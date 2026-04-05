14

Симоне Индзаги: «Итальянский футбол возродится, уверен. Я уехал из Италии не из-за денег, меня подтолкнули другие факторы»

Главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги высказался о кризисе итальянского футбола.

«Мне очень жаль, что Италия не попадет на чемпионат мира в третий раз подряд.

Я на сто процентов итальянец, мой брат тоже выигрывал чемпионат мира. Итальянский футбол возродится, я в этом уверен. Я же покинул Италию по ряду причин.

Зарабатывать много – это, конечно, удовольствие, но меня подтолкнули и другие факторы. К счастью, мне не нужны были деньги», – сказал Индзаги.

Источник: Football Italia
Ага, захотел познакомиться новой культурой, как Хендерсон
Да да да, все в СА не из-за денег едут
Оплачиваемый отпуск всегда лучше неоплачиваемого
Хм, лукавит, я бы даже сказал ######
«Чистая вода говорит со мной» (с)
💯 процентов;)
Да конечно. Просто с детства мечтал поработать с арабскими футболистами и пожить в Саудовской Аравии.
Я уехал из Италии не из-за денег. Я уехал из Италии из-за больших денег
Да, климат, наверно, в пустыне получше, чем в Италии. Особенно летом.
Симоне Индзаги: «я уехал не из-за денег. Я уехал из-за очень больших денег»
хахаха Хахахаха 😆
Ну, я легко поверю что Симоне решил попробовать новые идеи, за большие арабские деньги, и вернется с ними в Италию после контракта
«Аль-Хилаль» сыграл вничью с «Аль-Таавуном». Отставание от «Аль-Насра» увеличилось до 5 очков за 7 туров до конца
4 апреля, 20:16
Конте – главный фаворит на смену Гаттузо в сборной Италии. Аллегри и Манчини – в топ-5
4 апреля, 14:26
Хакан Чалханоглу: «Переходить из «Милана» в «Интер» непросто, я колебался. Мною интересовались «Барса» и «Ювентус», но Индзаги постоянно звонил мне во время Евро»
25 марта, 19:49
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
19 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
36 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
40 минут назад
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
44 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
45 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
59 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
4 минуты назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
9 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
14 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
24 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
