  • Ван Дейк про 0:4 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» сдался в какой-то момент, возможно. Могу лишь извиниться перед болельщиками – мы подвели их, себя и тренера. Мне больно»
Ван Дейк про 0:4 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» сдался в какой-то момент, возможно. Могу лишь извиниться перед болельщиками – мы подвели их, себя и тренера. Мне больно»

Ван Дейк после 0:4 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» сдался, мы всех подвели.

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что команда сдалась в матче с «Манчестер Сити».

«Красные» уступили «горожанам» (0:4) в 1/4 финала Кубка Англии на «Этихаде» и вылетели из турнира.

«Я могу лишь извиниться перед болельщиками за то, что мы показали, особенно во втором тайме.

Конечно, выходя из раздевалки, мы должны были быть правильно настроены, надеясь как можно скорее забить гол, чтобы изменить ход игры.

Произошло обратное, и отыграться со счета 0:3 здесь, конечно, очень сложно, но и сдаваться тоже нельзя. Возможно, именно это в какой-то момент и случилось.

Мы подвели наших болельщиков, мы подвели себя и тренера. То, как мы играли, особенно во втором тайме, должно было задеть всех. Мне точно больно от этого», – сказал ван Дейк.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
Ван Дейк пару сезонов назад был одним из лучших ЦЗ в мире, но сейчас вызывает только жалость и раздражение. Слишком много руками машет и пытается командовать вместо надёжно защищаться.
Просто он плох в том футболе который ставит Слот, вот и все
Что вот и всё? В чем он плох? В каком таком футболе? Он проигрывает единоборства, он фолит, он теряет позицию. Какой такой футбол ему нужен, чтобы показывать уровень свой? Он плох именно в защитных действиях
Слот после 0:4 с «Сити»: «Для «Ливерпуля» очень важно выйти в ЛЧ на следующий сезон. Мы создаем Салаху и другим много хороших моментов, но голов слишком мало»
5 апреля, 09:58
Собослаи про 0:4 с «Сити»: «Ливерпулю» не хватало ни бойцовского духа, ни правильной ментальности. Никто из нас не сыграл на совесть»
4 апреля, 17:47
Арне Слот: «Поражение разочаровывает само по себе, а уж 0:4 с «Сити» в Кубке Англии... Мне нравился «Ливерпуль» в первые 35 минут, но хорошо бы иногда реализовывать свои моменты»
4 апреля, 15:40
Слот про 0:4 от «Ман Сити»: «Хорошо только то, что все ограничилось 4 голами. После 4-го «Ливерпуль» просто бился, чтобы не стало еще хуже»
4 апреля, 14:32
Рекомендуем
Главные новости
Харри Магуайр: «В шести из семи сезонов в «МЮ» я играл очень хорошо. Следующий станет для меня восьмым – это подтверждение моих способностей»
19 минут назад
КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей после того, как тренер выругался 12 раз за 37 секунд интервью
36 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
40 минут назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
44 минуты назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
45 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
59 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
сегодня, 13:38
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
сегодня, 13:33
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
сегодня, 13:19
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ву о Дуране: «Очень сильный оппонент, я старался показать свой максимум против «Зенита». Это сложный соперник, у них хороший состав»
4 минуты назад
«Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка 6 мая. «Краснодар» и «Динамо» проведут ответный матч 7 мая
9 минут назад
«Если Сафонов сыграет в финале ЛЧ, я буду гордиться российской вратарской школой. В матче с «Ливерпулем» достойно выполнил свою работу». Нигматуллин о голкипере «ПСЖ»
14 минут назад
Чарли Адам: «ПСЖ» переигрывал и превосходил «Ливерпуль» в классе. Ясно, чего хочет Энрике, но я не уверен, что «красные» знают свое дело»
24 минуты назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
сегодня, 13:25
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
сегодня, 13:12
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
сегодня, 13:07
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Рекомендуем