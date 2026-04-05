Ван Дейк про 0:4 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» сдался в какой-то момент, возможно. Могу лишь извиниться перед болельщиками – мы подвели их, себя и тренера. Мне больно»

Ван Дейк после 0:4 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» сдался, мы всех подвели.

Капитан «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк считает, что команда сдалась в матче с «Манчестер Сити ».

«Красные» уступили «горожанам» (0:4) в 1/4 финала Кубка Англии на «Этихаде » и вылетели из турнира.

«Я могу лишь извиниться перед болельщиками за то, что мы показали, особенно во втором тайме.

Конечно, выходя из раздевалки, мы должны были быть правильно настроены, надеясь как можно скорее забить гол, чтобы изменить ход игры.

Произошло обратное, и отыграться со счета 0:3 здесь, конечно, очень сложно, но и сдаваться тоже нельзя. Возможно, именно это в какой-то момент и случилось.

Мы подвели наших болельщиков, мы подвели себя и тренера. То, как мы играли, особенно во втором тайме, должно было задеть всех. Мне точно больно от этого», – сказал ван Дейк.